Choáng với dàn súng ống của đặc nhiệm Israel

Được thành lập từ năm 1974 sau cuộc chiến tranh Yom Kippur, lực lượng đặc nhiệm Shaldag của Israel còn có tên gọi khác là Đơn vị 5101 là đơn vị tinh nhuệ nhất của Không quân Israel và cũng được coi là đơn vị tinh nhuệ nhất của quốc gia này. Chuyên thực hiện các nhiệm vụ bắt cóc, chống khủng bố, giải cứu con tin hoặc ăn cắp tài liệu, tin tình báo,... lực lượng Đơn vị 5101 có trang thiết bị hiện đại bậc nhất của quốc gia này. Các phương tiện được trang bị cho lực lượng này phù hợp với mọi điều kiện địa hình và điều kiện thời tiết vì đặc nhiệm Shaldag không chỉ hoạt động trong nước mà còn phục vụ ở cả nước ngoài - trong những chiến dịch bí mật. Các loại vũ khí thường thấy của lực lượng này bao gồm các loại súng trường tấn công M16 hoặc M4A1 cùng với súng phóng lựu M203. Ngoài ra còn có các loại vũ khí khác như súng ngắn Glock 17, Glock 19 hoặc súng bắn tỉa SR 82/66. Lực lượng này được huấn luyện tác chiến trong điều kiện đô thị với khả năng đột nhập, giao tranh trong không gian hẹp rất nhuần nhuyễn. Lính bắn tỉa của lực lượng Shaldag trên bãi tập với súng bắn tỉa Mauser SR 82/66 - loại súng bắn tỉa cực kỳ hiện đại do Đức sản xuất. Thậm chí cả kỹ năng... đục két sắt cũng là một trong những bài tập của lực lượng Shaldang này. Một điều khó hiểu đó là trong khi các đơn vị khác của Israel thường được trang bị vũ khí và trang bị do chính quốc gia này sản xuất thì riêng với Shaldag, nhiều loại vũ khí, trang bị của lực lượng này lại được nhập khẩu hoàn toàn. Thậm chí đến cả phương tiện di chuyển của Shaldag như máy bay trực thăng cũng là phiên bản Black Hawk do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh hệ thống phòng không Syria bắn hạ tên lửa Israel.

