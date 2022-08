“Cân sức” đội xe tăng Việt Nam với đối thủ tại Army Games

Với thành tích vượt trội ở vòng thi đấu thứ ba - và cũng là lượt thi đấu cuối ở vòng loại, đội tuyển tăng Việt Nam đã lách qua "khe cửa hẹp", có mặt trong trận bán kết cùng với Nga, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan và Mông Cổ.

Tại vòng bán kết, đội tuyển tăng Việt Nam sẽ so tài với những đối thủ đáng gờm, từng nhiều lần xếp thứ hạng cao tại Tank Biathlon những năm trước. Ngoài ra, một lợi thế không hề nhỏ cho những đối thủ của chúng ta, đó là Belarus và Trung Quốc trực tiếp mang xe tăng từ trong nước tới thi đấu, thay vì sử dụng xe tăng do nước chủ nhà cung cấp như Việt Nam.

Xe tăng T-72B3 nước chủ nhà cung cấp cho các đội thi đấu. Ảnh: Tank Driving.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sử dụng xe tăng do nước chủ nhà Nga cung cấp, loại T-72B3 nâng cấp. Dù Belarus cũng mang xe tăng T-72B3 tới thi đấu, nhưng đây là loại xe tăng T-72B3 Mod 2016 với động cơ tăng áp 1130 mã lực, vượt trội hơn hẳn các mẫu xe tăng do chủ nhà Nga cung cấp là phiên bản Mod 2011 với động cơ V-83 có công suất 840 mã lực.

Riêng đội tuyển Trung Quốc - ứng cử viên cho chức vô địch của Tank Biathlon năm nay, vẫn tiếp tục sử dụng xe tăng Type 96B do nước này tự sản xuất. So với những mẫu T-72B3 do Nga cung cấp cho các đội thi, hoặc mẫu T-72B3 do Belarus mang tới thi đấu, phiên bản Type 96B của Trung Quốc được đánh giá là khác biệt hoàn toàn.

Xe tăng Type 96B có sức mạnh tới đâu?

Type 96B là loại xe tăng chủ lực do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo độc lập hoàn toàn - khác hẳn nhiều loại vũ khí hiện đại khác được Trung Quốc chế tạo dựa trên nền tảng của vũ khí nước ngoài.

Đây được đánh giá là loại xe tăng trung gian giữa thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 của Trung Quốc. Phiên bản Type 96B được cho là có sức mạnh tiệm cận với các xe tăng thế hệ mới, nhưng có giá thành chế tạo và chi phí vận hành rẻ hơn so với Type 98 hay Type 99.

Xe tăng chủ lực Type 96B Trung Quốc mang tới Army Games 2022. Ảnh: Xinhua.

Biến thể Type 96B lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2016 khi nó tham gia thi đấu tại giải Xe tăng Hành tiến tại Nga năm 2016. Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, phiên bản Type 96B có động cơ nâng cấp mạnh mẽ hơn so với Type 96A, công suất tổng cộng lên tới 1200 mã lực - nghĩa là vượt trội hoàn toàn so với Type 72B3 phiên bản động cơ mạnh nhất của Nga.

Ngoài ra, xe tăng Type 96B còn được nâng cấp, cải tiến sâu hệ thống điều khiển hỏa lực, khung gầm, hệ thống máy tính hay hệ thống liên lạc.

Xe tăng Type 72B3 đội Việt Nam sử dụng

Được mệnh danh là "xe đua mang lớp vỏ xe tăng", T-72B3 được coi là loại xe tăng chủ lực có khả năng cơ động nhanh nhẹn bậc nhất hiện nay. Tư duy về việc chế tạo một chiếc xe tăng nhỏ, nhẹ, hoả lực mạnh và cơ động cao, đã được Liên Xô theo đuổi từ sau thành công của dòng xe tăng T-34 từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, và tới nay T-72B3 cũng được ra đời dựa trên cơ sở lý thuyết này.

Năm nay, đội tuyển Việt Nam thi đấu với xe tăng màu xanh dương. Ảnh: QĐND.

So với các phiên bản trước đây, T72B3 có thiết kế trọng tâm thấp hơn, động cơ và hộp số được cải tiến, tốc độ theo lý thuyết của phiên bản này là 68 km/h.

Tuy nhiên, tại giải đấu Tank Biathlon 2020, đội tuyển Việt Nam đã điều khiển chiếc T-72B3 chạy nước rút với tốc độ lên tới 72 km/h - vượt qua tốc độ giới hạn thiết kế của loại xe tăng này.

Khả năng của kíp lái là yếu tố quyết định!

Mặc dù các loại xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay có hệ thống máy tính đạn đạo mạnh mẽ, hệ thống quan sát phát hiện mục tiêu cực kỳ vượt trội. Tuy nhiên tại Army Games, các kíp điều khiển xe tăng sẽ không được sử dụng hệ thống ngắm bắn điện tử, để so tài về thực lực của các kíp chiến đấu.

Khả năng của kíp lái vẫn là điều quyết định thành tích các đội tại Tank Biathlon. Ảnh: Izv.

Điều này khiến những bài bắn tại Tank Biathlon 2022 diễn ra hết sức hồi hộp và gay cấn, khi các xạ thủ xe tăng phải điều chỉnh mọi tham số mục tiêu bằng tay. Đặc biệt ở bài thi bắn mục tiêu cố định khi xe tăng di chuyển, đòi hỏi mọi vị trí trong kíp xe tăng phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng với sai số là thấp nhất, thì mới có thể bắn trúng mục tiêu.

Bộ môn thi đấu Xe tăng Hành tiến năm nay cũng có thay đổi về luật thi đấu. Các bài thi đấu sẽ tập trung nhiều hơn vào việc bắn hạ gục mục tiêu, số vòng đua tốc độ được giảm xuống. Sở dĩ có sự thay đổi này, là do các năm trước, nhiều đội thi đấu cố tình bắn trượt mục tiêu để kết thúc bài bắn nhanh, sau đó chấp nhận chạy phạt nhưng lại có thành tích khá cao - do khả năng cơ động tuyệt vời của loại xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà cung cấp.