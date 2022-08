Chiến trường chính của Quân đội Ukraine sắp tới sẽ là Izyum?

Cuối tuần vừa rồi, tất cả các chiến trường Ukraine, về cơ bản đang trong tình trạng tạm nghỉ giao tranh. Nhìn chung trên toàn chiến trường không có những trận đánh lớn, kể cả các khu vực do lực lượng tự xưng thân Nga kiểm soát. Hai ngày trước, một tạp chí kinh doanh của Ukraine, đã đăng tải bản đồ tình hình chiến sự, so sánh các chiến tuyến trong hơn 1 tháng qua và kết luận rằng, từ ngày 10/7 (đường đen) đến ngày 14/8 (đường đỏ), trên một mặt trận trải dài hơn 1.000km từ bắc xuống nam, quân Nga vẫn chưa có bất cứ sự phát triển nào. Nếu nhận xét của tất cả các bên về tình hình chiến sự ở Ukraine là chủ quan và có thể không phản ánh hết tình hình thực tế, thì tình hình chiến trường sẽ không đánh lừa được mọi người, khi lực lượng cả hai bên, đã hao tổn nhiều từ trận Severodonetsk-Lisichansk. Ngay cả Ruslan Pukhov (hình trái), Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và kỹ thuật Nga; thành viên của ủy ban chuyên gia nội bộ của chính phủ, ông có mối quan hệ rất thân thiết với Bộ Quốc phòng Nga và có thể được coi là một chuyên gia tương đối có uy quyền cũng công nhận rằng, quân đội Nga đã mất lợi thế với đối thủ về tinh thần, chiến thuật và vũ khí trang bị. Ông Pukhov tin rằng, những vũ khí do Liên Xô sản xuất trong tay quân đội Nga dường như đã yếu thế hơn trước vũ khí của NATO, chẳng hạn như pháo và và tên lửa phóng loạt (MLRS) tầm bắn kém thậm chí chỉ 13 km. Phạm vi tấn công của pháo binh phương Tây hiện đại thường từ 30 đến 40 km, điều này dẫn đến việc pháo binh Nga thiếu khả năng phản công cần thiết, thiếu cả khả năng trinh sát đường không ở phạm vi rộng. Đối với ưu thế trên không mà Nga đang nói đến, ông Pukhov cho rằng, do Ukraine có một số lượng lớn tên lửa phòng không S-300 và các hệ thống phòng không khác, cũng như tên lửa phòng không di động do phương Tây viện trợ, nên rất khó để không quân Nga hoạt động trên không phận Ukraine. Vũ khí phòng không của Ukraine đã hạn chế rất nhiều không gian hoạt động của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, giảm tần suất xuất kích của họ, khiến không quân Nga không thể chế áp pháo đối phương và các mục tiêu sâu khác. Ông Pukhov còn khẳng định: "Tôi nói rõ, chúng ta chưa có ưu thế trên không". Ngoài ra, ông Pukhov cũng cho rằng rằng, trong 8 năm qua, hầu như tất cả quân đội Ukraine đều ở Donbass, đặc biệt là pháo binh của họ đều được cọ sát với thực chiến ở quy mô lớn (so với quy mô quân đội nước này). Ngược lại, quân đội Nga mới chỉ tiến hành huấn luyện chiến đấu thực tế với một số đơn vị pháo binh rất nhỏ. Do đó, các đơn vị pháo binh Ukraine tỏ ra có kinh nghiệm, và họ cũng đã học được cách kết hợp pháo binh với máy bay không người lái - đây là một chiến thuật mang tính cách mạng, nhưng quân đội Nga chưa thể bắt kịp. Ông Pukhov cũng tỏ ra bất ngờ đối với độ chính xác của pháo binh và UAV của Ukraine, tương tự như vào tháng 4 năm nay, quân đội Nga đã cố gắng vượt sông Bắc Donets nhiều lần, nhưng đã bị quân đội Ukraine dùng pháo kích, dẫn đường bởi UAV, khiến phía Nga chịu ít nhiều thiệt hại. Trên mặt trận Kherson, có thể khẳng định Quân đội Ukraine đã không còn thời cơ mở mặt trận tại đây; tuy nhiên họ đã sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích phá hủy một số cây cầu bắc qua sông Dnepr, khiến việc đảm bảo hậu cần của quân đội Nga ở bờ bắc sông Dnepr gặp khó khăn. Những tuyên bố của lãnh đạo Ukraine về việc tái tràn ngập Kherson, thậm chí giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cũng chỉ dừng lại ở mức độ những lời “tuyên bố”. Tuy nhiên việc này cũng khiến Quân đội Nga điều bớt lực lượng ở chiến trường Donbass tăng cường cho hướng này; như vậy cũng làm giảm áp lực tấn công của quân Nga tại đó. Vậy chiến trường chính tiếp theo của quân đội Ukraine sẽ ở đâu? Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, rất có khả năng sẽ là Izyum. Hiện Izyum nằm trong gọng kìm bao vây của Ukraine ở phía đông, tây và nam. Hiện nguồn cung cấp hậu cần của Izum chủ yếu đến từ khu vực Belgorod của Nga; như vậy cần phải vượt qua Kharkov, hiện do quân đội Ukraine kiểm soát. Toàn bộ phòng tuyến, bao gồm cả đầu mối giao thông Wolfgansk, đều nằm trong tầm tấn công của quân đội Ukraine. Do đó, rất có thể quân đội Ukraine có khả năng sẽ sao chép chiến thuật thành công của họ ở Kherson và đưa quân tiếp viện (quân tăng cường, vũ khí và trang thiết bị, v.v.) tại điểm bao vây Izyum, và tiếp tục tiêu hao sức mạnh của quân đội Nga. Có thông tin cho rằng, quân đội Ukraine đã tập hợp một lực lượng lớn gồm 3 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới hóa, 1 lữ đoàn pháo binh và lực lượng đặc biệt trong khu vực, dường như muốn tạo ra sự khác biệt với lực lượng Nga tại đây.

