Nga bất ngờ sử dụng lão tướng sau 50 vắng bóng trên chiến trường

Kênh truyền hình Russia Today công bố đoạn video vào ngày 17/12, cho thấy cảnh quay về Lữ đoàn pháo binh 238 đang sử dụng lựu pháo D-74 122mm. Điều đáng chú ý là Quân đội Liên Xô/Nga đã dừng sử dụng loại pháo này từ những năm 1970. Ảnh: Army Recognition. Những khẩu lựu pháo D-74 này được cho là do Triều Tiên cung cấp, điều này đã làm nổi bật những nỗ lực của Nga nhằm bù đắp tổn thất pháo binh ở Ukraine. Ảnh Wikipedia. Trước đó, vào tháng 10/2024 các báo cáo chỉ ra rằng, Triều Tiên có khả năng đã cung cấp cho Nga pháo D-74 122mm, một hệ thống pháo thời Liên Xô cũ. Các báo cáo này dựa trên những cảnh quay cho thấy lực lượng Nga sử dụng pháo D-74, mặc dù chúng đã bị loại khỏi kho vũ khí của Nga từ hơn 50 năm trước. Ảnh: Army Recognition. Theo các chuyên gia phương Tây, Triều Tiên được cho là nguồn cung cấp lựu pháo D-74 cho Quân đội Nga. Các đặc điểm của lựu pháo, chẳng hạn như bánh xe và các quả đạn pháo, trùng khớp với những đặc điểm được nhìn thấy trong kho vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: Army Recognition. Pháo lựu D-74 được phát triển vào cuối những năm 1940 và đi vào hoạt động vào năm 1955 để thay thế các hệ thống pháo 122mm trước đó. D-74 có tầm bắn tối đa 24 km, chiều dài nòng gấp 52,9 cỡ nòng và tốc độ bắn 7 viên mỗi phút. Ảnh: Military Review. Đến những năm 1960 và 1970, hầu hết các lựu pháo D-74 đã ngừng hoạt động và được chuyển giao cho các quốc gia đồng minh ở Châu Á, Trung Đông và Châu Phi, bao gồm Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và Algeria. Triều Tiên đã duy trì và phát triển các biến thể D-74, như phiên bản tự hành M1981 và M1991, đồng thời tiếp tục sản xuất đạn cho khẩu pháo này. Việc Nga sử dụng lựu pháo D-74 trùng với thời điểm chịu những tổn thất đáng kể về pháo binh ở Ukraine, với ước tính cho thấy hàng trăm khẩu pháo đã bị phá hủy kể từ khi xung đột nổ ra. Điều này cho thấy, lực lượng Ukraine đã sử dụng hiệu quả hỏa lực phản pháo và máy bay không người lái do phương Tây cung cấp. Để ứng phó, Nga đã tăng cường sản xuất các đơn vị pháo tự hành hiện đại, chẳng hạn như 2S35 Koalitsiya-SV và tìm cách tân trang các hệ thống cũ hơn để bổ sung cho các đơn vị chiến đấu. Lựu pháo D-74 được đặt trên hai bánh xe để tiện cho việc cơ động. Pháo sử dụng đạn nặng 25 kg và đạt vận tốc đầu nòng là 885 mét/giây. Thời gian chuyển từ trạng thái cơ động sang trạng thái chiến đấu chỉ trong vòng 2-2,5 phút và được vận hành bởi một kíp chiến đấu gồm 10 người. Mặc dù đã bị lạc hậu hơn rất nhiều so với các hệ thống pháo hiện đại hơn, nhưng D-74 vẫn tương thích với các công nghệ nhắm mục tiêu tiên tiến, bao gồm trinh sát hỗ trợ UAV, giúp tăng cường độ chính xác của nó. Các báo cáo từ phương Tây chỉ ra rằng, các hệ thống pháo cùng với đạn dược đã được chuyển giao cho Nga, như một phần của mối quan hệ quốc phòng đang được tăng cường giữa hai nước. Tuy nhiên, động thái này cũng nhấn mạnh những thách thức về hậu cần của Nga và sự phụ thuộc của nước này vào các đối tác quốc tế để duy trì các hoạt động pháo binh. Mặc dù những khẩu lựu pháo này kém tiên tiến hơn so với pháo binh hiện tại, nhưng tính khả dụng và khả năng tương thích của chúng với các tiêu chuẩn tác chiến hiện tại, khiến D-74 trở thành một lựa chọn khả thi để cung cấp hỏa lực hỗ trợ trong các tình huống cụ thể. >>>Mời độc giả xem video: Lộ diện UAV của Ukraine là "cơn ác mộng" đối với Quân đội Nga.

