10 xe tăng làm thay đổi lịch sử chiến tranh bọc thép

Xe tăng Centurion, Anh: Xe tăng này được chế tạo vào cuối Thế chiến 2 và được đánh giá là xe tăng thành công nhất Chiến tranh Lạnh. Nó là xe tăng đầu tiên chế tạo từ thép cán, trong khi các xe tăng thời điểm đó vẫn sử dụng thép đúc, từ đó về sau, thép cán đã trở thành tiêu chuẩn mới trong sản xuất xe tăng. Centurion được trang bị pháo 105 mm đầy uy lực và vẫn được sử dụng cho đến hôm nay. Ảnh: US Army. Panzer Mark II, Đức quốc xã: Nó không phải là xe tăng mạnh nhưng là phương tiện chiến đấu bọc thép đầu tiên có pháo thủ và chỉ huy riêng biệt. Nhiều xe tăng ở thời điểm năm 1935, chỉ huy kiêm luôn vai trò pháo thủ. Điều đó khiến chỉ huy bỏ lỡ nhiều vấn đề quan trọng của chiến trường khi khai hỏa. Ê kíp vận hành của xe tăng hiện đại đều theo tiêu chuẩn này. Ảnh: Military.com. Whippets, Anh: Mẫu xe tăng hạng trung này được chế tạo và sử dụng trong Thế chiến 1. Nó được bọc giáp tốt và nhanh nhất trong Thế chiến 1, giúp quân đội Anh luồn sâu vào giữa đội hình quân đội Đức. Whippets không có tháp pháo nhưng được trang bị 3 súng máy. Nó được xem là tiền thân của các loại xe bọc thép chở quân ngày nay. Ảnh: Military.com. Panzer IV, Đức quốc xã: Xe tăng này phục vụ trong suốt Thế chiến 2. Nó là một trong những trụ cột của lực lượng tăng thiết giáp Đức quốc xã. Panzer IV đủ mạnh để chống lại phần lớn xe tăng của Phe đồng minh và Liên Xô nhưng phải nhường chỗ cho Panther mạnh hơn. Xe tăng này là một điển hình của việc nâng cấp giáp và vũ khí liên tục để đáp ứng yêu cầu của chiến trường. Ảnh: US Army. Char B1, Pháp: Xe tăng này được đưa vào trực chiến từ năm 1936. Nó thiết kế lạ mắt với một pháo 75 mm ở trước mũi và một pháo 47 mm ở trên tháp pháo. Ban đầu nó hoạt động như một lựu pháo tự hành. Tuy vậy, Char B1 có thể đánh bại mọi xe tăng ở thời điểm năm 1939. Tuy nhiên, nó chậm chạp và lép vế so với xe tăng Đức. Char B1 là một bằng chứng cho thấy khi lực lượng tăng thiết giáp bại trận, đồng nghĩa với thất bại toàn cục. Ảnh: Military.com Mark I, Anh: Đây là chiếc xe tăng đầu tiên của thế giới, mở ra cuộc cách mạng phương tiện chiến đấu bọc thép. Mark I tồn tại rất nhiều nhược điểm nhưng từ đó các kỹ sư đã thiết kế và chế tạo ra những chiếc xe tăng ngày càng hiện đại và đầy uy lực hơn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh. Tiger, Đức quốc xã: Hỏa lực mạnh, cơ động nhanh, Tiger là từng là nỗi kinh hoàng của đối phương trong Thế chiến 2. Tiger áp đảo so với các xe tăng cùng thời của Mỹ và Liên Xô. Nó là một điển hình của việc kiểm soát chiến trường nhờ vào sức mạnh của xe tăng. Tuy vậy, Tiger đòi hỏi quá nhiều bảo trì sau chiến đấu và ngốn quá nhiều nhiên liệu, gây khó khăn cho công tác hậu cần. Ảnh: Cục lưu trữ Liên bang Đức. M4 Sherman, Mỹ: Đây là xe tăng phổ biến nhất của phe Đồng minh trong Thế chiến 2. Xét về mặt hỏa lực, M4 hoàn toàn lép vế so với Tiger hay Panther của Đức quốc xã. Tuy vậy, nó có lợi thế là rất dễ sửa chữa ngay tại chiến trường. Sherman chứng minh rằng một xe tăng có thể không quá mạnh nhưng khả năng sửa chữa dễ dàng để nhanh chóng trở lại chiến đấu sẽ bù đắp cho những thiếu sót về hỏa lực. Ảnh: US Army. T-34, Liên Xô: Nó được mệnh danh là chiếc xe tăng huyền thoại của Thế chiến 2. T-34 có thể di chuyển với tốc độ tới 56 km/h, kết hợp với pháo 76 mm tốc độ cao có thể hạ bất kỳ xe tăng nào ở thời điểm đó. Ưu thế của T-34 so với xe tăng Đức quốc xã đã được chứng minh trong Trận vòng cung Kursk, trận đánh xe tăng lớn nhất lịch sử loài người. T-34 còn là xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong Thế chiến 2. Ảnh: Military.com. M1 Abrams, Mỹ: Nó được xem là hình mẫu của xe tăng chiến đấu chủ lực thời hậu Chiến tranh Lạnh. Abrams là sự kết hợp hoàn hảo giữa bọc giáp chắc chắn, hỏa lực mạnh và hệ thống điều khiển hiện đại. Uy lực của Abrams đã được chứng minh trong chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991, khi đánh bại lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu của Iraq. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.

