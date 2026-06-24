Phường Bình Phước: Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt trúng thầu hơn 4,9 tỷ đồng

Gói thầu giao thông hơn 4,9 tỷ ở Bình Phước về tay Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt với tỷ lệ tiết kiệm 1,2% sau khi đối thủ duy nhất bị loại ở bước kỹ thuật.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, TP Đồng Nai đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2837/QĐ-KTHT&ĐT. Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt (bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Tâm Việt).

Tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,21% tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Gói thầu thi công xây dựng này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông hiện hữu thuộc khu vực Tiến Hưng (cũ), nay là phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 do Chủ tịch UBND phường Bình Phước ký. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có mã số PL2600123820, được phê duyệt theo Quyết định số 2229/QĐ-KTHT&ĐT ngày 12/5/2026.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 2451/QĐ-KTHT&ĐT ngày 20/5/2026. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 210 ngày.

Giá gói thầu được xác định là 5.038.407.551 đồng. Giá trúng thầu của Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt được phê duyệt là 4.977.212.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 61.195.551 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,21%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2837/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Đối thủ bị loại do nộp nhầm loại hợp đồng tương tự

Biên bản mở thầu ngày 01/06/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Long.

Theo Báo cáo đánh giá số 23/BCĐG-ST ngày 04/6/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Sơn Tây (đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ thầu), Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Long đã bị loại ở cả bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm lẫn bước đánh giá đề xuất kỹ thuật.

Cụ thể, ở bước đánh giá năng lực, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Long đã kê khai hợp đồng tương tự là một công trình dân dụng cấp III. Trong khi đó, yêu cầu bắt buộc của E-HSMT do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước ban hành quy định nhà thầu phải có hợp đồng tương tự là công trình giao thông cấp IV. Do sai sót về loại công trình, nhà thầu này bị đánh giá "Không đạt".

Tại bước đề xuất kỹ thuật, đơn vị tư vấn tiếp tục chỉ ra loạt điểm "Không đạt" trong hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Long. Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu không bám sát quy mô hiện trạng công trình, không làm rõ được trình tự thi công các hạng mục chính. Biểu đồ tiến độ, biểu đồ nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và kế hoạch cung ứng vật tư đều không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, các biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng không phù hợp với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường.

Do đối thủ bị loại, Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để bước vào vòng xét duyệt tài chính và được phê duyệt trúng thầu.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và chất lượng chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, các nhà thầu tham gia gói thầu này đều có năng lực đấu thầu khá dày dạn. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng (mã số thuế 3801280629) có địa chỉ tại số 132 Nguyễn Thị Định, Khu Phố Phú Cường, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai, từng tham gia 9 gói thầu, trúng 8 gói và trượt 1 gói với tổng giá trị hơn 21.315.969.148 đồng. Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Tâm Việt (mã số thuế 0305593668, trụ sở tại Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM) có lịch sử đấu thầu ấn tượng khi tham gia 27 gói thầu và trúng cả 27 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 268.237.323.976 đồng.

Bình luận về hiện tượng nhà thầu dày dạn kinh nghiệm nhưng lại bị loại vì các lỗi cơ bản như nộp sai loại công trình dân dụng thay vì giao thông, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, đấu thầu qua mạng là môi trường công khai, minh bạch nhưng tính cạnh tranh chỉ thực sự có hiệu quả khi các nhà thầu tham gia chuẩn bị hồ sơ một cách nghiêm túc, chuẩn xác. Việc nhà thầu độc lập bị loại ngay từ các bước tiên quyết do nhầm lẫn tài liệu năng lực vô hình trung làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp về giá, dẫn đến việc các gói thầu xây lắp quy mô lớn thường có giá trúng thầu sát nút giá toán, không tối ưu hóa được hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu trong việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng của các gói thầu đầu tư công. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật để mở hồ sơ tài chính, cơ quan quản lý cần rà soát kỹ lưỡng xem quy trình lập E-HSMT có các tiêu chí mang tính định hướng hay không, đồng thời đánh giá năng lực thực chất của các bên tham gia để đảm bảo dòng vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả nhất.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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