Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu rộng rãi tại Bảo Vinh: Gói thầu hơn 2,5 tỷ ghi nhận 1 nhà thầu dự

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thi công mương thoát nước giá hơn 2,5 tỷ tại phường Bảo Vinh chỉ có Công ty Kim Hoàng Nguyên tham dự và trúng thầu.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bảo Vinh vừa qua đã ký Quyết định số 35/QĐ-TTDVTH ngày 06/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (Thi công): Thi công xây dựng thuộc dự án Mương thoát nước ngập úng đường Ruộng Tre - Thọ An. Biện pháp tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai trong vòng 90 ngày.

Dự án này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách phường Bảo Vinh, có tổng mức đầu tư 2.999.955.000 đồng dựa trên cơ sở Quyết định chủ trương đầu tư số 339/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 do Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh phê duyệt trước đó.

Hiệu quả tiết kiệm ngân sách và năng lực nhà thầu

Gói thầu số 1 (Thi công): Thi công xây dựng có giá dự toán được xác định ở mức 2.581.373.996 đồng. Sau quá trình mở thầu ngày 30/05/2026 và đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ tham gia và được công bố trúng thầu với giá 2.575.378.759 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho nguồn ngân sách địa phương sau đấu thầu là 5.995.237 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,23%.

1781773861964-703199000672179758-4138090355331074433-c089c6021b27aa786647b3303d400741.jpg
Quyết định số 35/QĐ-TTDVTH ngày 06/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (Thi công): Thi công xây dựng thuộc dự án Mương thoát nước ngập úng đường Ruộng Tre - Thọ An. (Nguồn MSC)

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ việc gói thầu tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp nộp hồ sơ sẽ làm giảm đáng kể tính cạnh tranh trực tiếp về giá. Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm rằng khi không có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh để tạo áp lực về mặt thương mại, nhà thầu tham gia thường có xu hướng tối ưu hóa giá dự thầu sát với giá trần của gói thầu. Hệ quả là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước không đạt được mức tối ưu nhất.

Về phía nhà thầu. Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên có mã số doanh nghiệp là 3600879853, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 84, Hẻm 210, Khu phố 1, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 56 gói thầu trên toàn quốc, trúng 36 gói, trượt 12 gói, 4 gói chưa có kết quả và 4 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp đạt khoảng 200.035.707.825 đồng.

Yêu cầu tối ưu hóa đầu tư công và góc nhìn pháp lý

Theo chuyên gia Đào Giang tính minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu qua mạng không chỉ thể hiện ở việc đăng tải đầy đủ các bước quy trình lên hệ thống e-GP mà còn nằm ở khâu xây dựng hồ sơ mời thầu. Chuyên gia Đào Giang nhấn mạnh nếu các tiêu chí kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu được xây dựng một cách thông thoáng, phù hợp với thực tế thị trường sẽ thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia, từ đó nâng cao chất lượng công trình và tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) thực trạng các gói thầu xây lắp quy mô lớn sử dụng ngân sách địa phương nhưng đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới mức 0,5% là tín hiệu cho thấy các cơ quan quản lý chủ quản cần tăng cường công tác hậu kiểm. Luật sư Nguyễn Văn Lập viện dẫn các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả sử dụng dòng vốn công.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#Quy trình đấu thầu qua mạng #Hiệu quả tiết kiệm ngân sách #Chống độc quyền trong đấu thầu #Vai trò của pháp luật trong đấu thầu #Tối ưu hóa đầu tư công

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Phường Bảo Vinh: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công đường Hàm Nghi

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thi công đường Hàm Nghi tại phường Bảo Vinh chỉ có duy nhất Công ty Kim Hoàng Nguyên tham dự, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,22%.

Hoạt động đấu thầu qua mạng nhằm mục đích cốt lõi là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Trên thực tế, tại không ít dự án, việc chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn đang thường xuyên xuất hiện. Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường Hàm Nghi (đoạn từ ngã ba Ông Phúc đến Trụ sở Đảng ủy phường) do Văn phòng HĐND - UBND phường Bảo Vinh làm chủ đầu tư là một minh chứng cụ thể.

Theo hồ sơ trích xuất, ngày 04/5/2026, ông Tạ Văn Hậu – Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND phường Bảo Vinh đã ký Quyết định số 41/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Chỉ ít ngày sau, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) chính thức được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-VP. Đơn vị được giao trọng trách lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Gia Khánh. Trong khi đó, vai trò thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được giao cho Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Hai gói thầu giao thông hơn 14 tỷ đồng đều về tay Công ty Đức Minh

Trong ngày 09/06/2026, hai gói thầu đường nhựa quy mô hơn 14 tỷ đồng tại xã Minh Đức đều về tay Công ty TNHH MTV Đức Minh với tỷ lệ tiết kiệm mỗi gói đạt 2,5%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức (TP Đồng Nai) đã thông qua các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Điểm chung mang tính hệ thống của các gói thầu xây lắp này là đều được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng ngày, tổ chức đóng mở thầu sát ngày và ghi nhận duy nhất một công ty tham dự rồi trúng thầu.

Trúng hai gói thầu lớn trong một ngày

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Gói thầu xây đường hơn 9,3 tỷ chỉ có một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,5%

TTDVTH xã Tân Hưng vừa duyệt kết quả gói thầu xây dựng đường ĐT 757 có giá trúng thầu 9,24 tỷ đồng cho Liên danh Công ty Thái Sơn, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,5%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/06/2026, giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (TTDVTH) xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Xây dựng đường từ ĐT 757 đi ấp 4, xã Tân Hưng (đoạn qua nhà máy nước An Khương). Công trình giao thông liên kết tuyến ấp này trước đó đã được chủ tịch UBND xã Tân Hưng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 12/05/2026 với tổng mức đầu tư 10,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được xác định hơn 9,389 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Công ty Thái Sơn, gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế: 3800405177, đóng tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận) và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp (mã số thuế: 3801183382, đóng tại Tổ 5, Khu phố Xa Cam 2), cùng thuộc địa bàn Phường Bình Long, TP Đồng Nai. Giá trúng thầu làm tròn được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH hơn 9,248 tỷ đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, giá trị giảm giá nguồn vốn cho công quỹ đạt xấp xỉ 140.848.218 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,5%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới