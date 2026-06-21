Gói thầu 2,5 tỷ tại xã Cư Jút: Gọi thầu công khai nhưng vắng bóng cạnh tranh?

Văn phòng HĐND và UBND xã Cư Jút vừa duyệt gói thầu thi công xây dựng hơn 2,5 tỷ cho Công ty T&T là nhà thầu duy nhất dự thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,5%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/06/2026, chánh văn phòng HĐND và UBND xã Cư Jút đã ký Quyết định số 96/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Cư Jút. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là một doanh nghiệp có địa chỉ ngay trên địa bàn xã.

Kết quả đấu thầu tại cơ sở

Gói thầu thi công xây dựng nêu trên được tổ chức theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-VP ngày 19/05/2026. Nguồn vốn thực hiện công trình được trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương, nhằm mục tiêu đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng làm việc hành chính sau khi áp dụng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo quy định mới.

Giá gói thầu được chủ đầu tư xác định ở mức 2.572.886.000 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm hồ sơ qua mạng, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình T&T đã được phê duyệt trúng thầu với giá đề nghị là 2.534.296.000 đồng (giá dự thầu gốc là 2.534.296.256 đồng, đã được làm tròn theo quy thức đấu thầu).

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu công khai, số vốn tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt khoảng 38.590.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm quy đổi tương ứng đạt mức xấp xỉ 1,5%.

Quyết định số 96/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Cư Jút. (Nguồn MSC)

Hiện tượng "độc diễn" và lợi thế địa bàn

Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định trong hồ sơ mời thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đây là hình thức đấu thầu vốn dĩ được thiết kế nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhiều đơn vị kinh tế cùng tham gia cạnh tranh lành mạnh về giá và kỹ thuật. Tuy nhiên, biên bản mở thầu ghi nhận vào ngày 03/06/2026 cho thấy, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ tiếp nhận duy nhất một bộ hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình T&T.

Việc không có bên thứ hai xuất hiện để cạnh tranh đã đưa doanh nghiệp này vào vị thế "một mình một chợ", tạo đà cho việc chấm thầu và tiến tới ký kết hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình T&T (mã số thuế 6400385186) thành lập từ tháng 03/2018. Hệ thống dữ liệu đấu thầu thể hiện doanh nghiệp này đã tham gia 85 gói thầu, trong đó trúng 72 gói, trượt 11 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 141.430.594.999 đồng.

Về địa giới hành chính, trụ sở của đơn vị này nằm tại số 236 Phan Chu Trinh, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Đối chiếu với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, địa bàn hoạt động này trùng khớp hoàn toàn với vị trí công trình cần cải tạo của chủ đầu tư. Do đó, việc doanh nghiệp nắm giữ lợi thế tuyệt đối về kho bãi, nhân công bản địa và chi phí điều động máy móc tại chỗ là điều không thể phủ nhận.

Trách nhiệm hiệu quả vốn công nhìn từ cơ sở

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, hiện tượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự nộp hồ sơ đang diễn ra khá phổ biến ở khối đầu tư công cấp cơ sở. Khi thiếu đi tính đối kháng trực tiếp, dư địa để thương thảo giảm giá sâu gần như bị triệt tiêu, khiến các chủ đầu tư rơi vào thế khó trong việc nâng cao tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách địa phương.

Tinh thần điều hành kinh tế của Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nêu rất rõ yêu cầu đối với các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư trong việc nghiêm túc thực hiện đấu thầu qua mạng, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn về công tác quản lý đấu thầu dự án đầu tư công năm 2026 cũng nhấn mạnh việc rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, tránh việc đưa ra các điều kiện kỹ thuật quá mức cần thiết dẫn đến việc hạn chế nhà thầu tham gia.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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