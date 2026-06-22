Đức Lập: Gói thầu giao thông hơn 3,3 tỷ đồng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 0,53%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp đường thôn Đức Hòa (Từ tỉnh lộ 682 đến Nghĩa trang thôn Đức Hòa), một công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân sinh tại địa phương.

Dự án được triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hệ thống thông báo mời thầu số IB2600219464-00, sử dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 156 ngày.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở biên độ thấp

Dữ liệu từ hồ sơ đấu thầu cho thấy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu được phê duyệt bởi Trưởng phòng Kinh tế xã Đức Lập theo Quyết định số 83/QĐ-KT ngày 10/05/2026. Giá gói thầu được xác định căn cứ theo dự toán duyệt là 3.405.297.000 đồng.

Đến ngày 04/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đức Lập tiếp tục ký Quyết định số 117/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được công bố trúng thầu là Liên danh Đầu tư, nâng cấp đường thôn Đức Hòa với giá trúng thầu cụ thể là 3.387.148.155 đồng. Giá trị chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt mức 18.148.845 đồng. Như vậy, thông qua công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt xấp xỉ 0,53%.

Đáng chú ý, biên bản mở thầu vào ngày 29/05/2026 thể hiện, mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh, song hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là liên danh nêu trên. Việc không xuất hiện đối thầu cạnh tranh trực tiếp được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá trúng thầu tiệm cận sát giá dự toán gói thầu.

Quyết định số 117/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Tiềm lực của các thành viên trong liên danh trúng thầu

Liên danh Đầu tư, nâng cấp đường thôn Đức Hòa được hình thành bởi hai pháp nhân có lịch sử hoạt động đấu thầu dày dặn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thành viên thứ nhất là Công ty TNHH Kỹ thuật công trình BKTECH (Mã số thuế: 6400347631), có trụ sở đăng ký tại Thôn 7, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu công cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 119 gói thầu, trong đó trúng 112 gói, trượt 3 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị khoảng 189.003.620.465 đồng, với địa bàn hoạt động tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng gồm 94 gói thầu.

Thành viên liên danh thứ hai là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q (Mã số thuế: 6400288390), đặt trụ sở tại Thôn Nam Phú, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này đã tham gia 89 gói thầu, trong đó trúng 76 gói, trượt 9 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của pháp nhân này đạt khoảng 603.405.257.356 đồng, trong đó có khoảng 77 gói thầu được thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dấu hỏi về tính độc lập, khách quan của nhân sự tư vấn

Bên cạnh các số liệu về giá và tỷ lệ tiết kiệm, hồ sơ dự án còn bộc lộ một yếu tố cần được làm rõ về mặt nhân sự kỹ thuật. Cụ thể, theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 06/05/2026 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là Công ty TNHH Xây dựng Đức Thái DTC. Nhân sự được giao trọng trách Chủ nhiệm thẩm tra dự toán công trình là ông Lê Ngọc Minh Trí.

Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 31/BCĐG-AP ngày 03/06/2026 của đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắk Nông), ông Lê Ngọc Minh Trí lại tiếp tục xuất hiện với vai trò Tổ trưởng tổ chuyên gia chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu này. Ở khía cạnh khác, đây cũng có thể là trường hợp trùng tên giữa hai cá nhân khác nhau.

Theo chuyên gia Đào Giang, việc một nhân sự kỹ thuật vừa tham gia khâu thẩm tra dự toán (vốn là bước kiểm tra, xác định giá trần và khối lượng của gói thầu) tại một đơn vị, sau đó lại trực tiếp làm Tổ trưởng tổ chuyên gia chấm thầu tại một đơn vị tư vấn độc lập khác đối với cùng một gói thầu là hiện tượng hiếm gặp trong công tác quản lý đấu thầu. Nếu vấn đề này xảy ra, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần có những rà soát cụ thể nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch tuyệt đối của quy trình.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu luôn đặt tiêu chí độc lập, khách quan giữa các đơn vị tư vấn lên hàng đầu nhằm phòng ngừa các xung đột lợi ích phát sinh. Việc bảo đảm tính độc lập giữa khâu lập/thẩm tra dự toán và khâu đánh giá hồ sơ dự thầu là nguyên tắc cốt lõi để bảo vệ tính công bằng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng tối ưu nguồn ngân sách quốc gia theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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