Phú Thọ yêu cầu các trường công khai thu chi, không để xảy ra lạm thu

Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa ban hành hướng dẫn triển khai Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh, yêu cầu các cơ sở giáo dục thu - chi đúng quy định, không để xảy ra lạm thu.

Ngày 2/12, thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, Sở đã ban hành văn bản số 2341/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu - chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục phải quán triệt nguyên tắc thu - chi đúng danh mục, đúng mục đích, không phát sinh khoản thu ngoài quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ.

Trước khi tổ chức thu, nhà trường phải lập dự toán thu - chi từng khoản, tính đúng, tính đủ chi phí, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập của phụ huynh; mức thu phải được thỏa thuận với cha mẹ học sinh và trình cấp có thẩm quyền quyết định, không vượt mức tối đa theo Nghị quyết.

Nhà trường có trách nhiệm tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và họp phụ huynh toàn trường để lấy ý kiến về danh mục, dự toán và mức thu. Sau khi đạt được sự đồng thuận, đơn vị triển khai thực hiện. Công khai được xác định là bước then chốt: trước khi thu, các cơ sở giáo dục phải niêm yết, đăng tải mức thu, dự toán chi và chính sách miễn giảm theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT.

Trong quá trình triển khai, nhà trường phải ký hợp đồng dịch vụ khi cần thiết, thu đúng thời điểm, không thu gộp; quản lý, sử dụng nguồn thu đúng mục đích.

Cũng theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT Phú Thọ đề nghị UBND các xã, phường hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu - chi của từng trường, đảm bảo mức thu phù hợp, không chênh lệch quá lớn giữa các cơ sở trên cùng địa bàn và không vượt mức tối đa theo quy định. Các địa phương phải kiểm tra tình hình thu - chi, kịp thời chấn chỉnh lạm thu, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị phải xây dựng dự toán đầy đủ, trao đổi và thống nhất với phụ huynh về mức thu, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Hướng dẫn 2341 nêu rõ hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý tài chính; mọi khoản thu - chi phải được ghi chép, hạch toán đầy đủ, công khai; nếu để xảy ra thu trái quy định hoặc thiếu minh bạch sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý.

Chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở cũng đề nghị phụ huynh tìm hiểu nội dung Nghị quyết 32, phối hợp tuyên truyền và giám sát các khoản thu của nhà trường; tham gia họp, góp ý, phản ánh kịp thời khi phát hiện thu sai quy định hoặc không công khai.

Trước đó, HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 32 ngày 28/10/2025 quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.