Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm”.

Tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định; đồng thời tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị.

Triển khai kịp thời chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo.

Rà soát, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp sở, cấp xã và cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thực hiện thông suốt, hiệu quả các hoạt động giáo dục tại địa phương.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo đơn vị hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời; thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng và phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú cho 248 xã biên giới, trước mắt tập trung đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường, khởi công trong tháng 10 năm 2025; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện về học bạ số, văn bằng số; hoàn thành kết nối liên thông và đồng bộ dữ liệu thông suốt giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và bồi dưỡng, phát triển năng lực số cho người học, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm an toàn cho trẻ em. Thúc đẩy ứng dụng các mô hình giáo dục số, quản trị giáo dục thông minh; chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực, tăng cường tự học, trải nghiệm sáng tạo, hướng học sinh phát huy tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề; nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh, từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy.

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lối sống văn hoá, truyền thống lịch sử, chính trị, tư tưởng, pháp luật, kinh tế, tài chính, quốc phòng và an ninh. Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt bạo lực học đường, ma tuý học đường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương; đẩy mạnh hợp tác công tư; mở rộng hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm công chức, làm căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức ngành giáo dục, bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Giáo dục đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026; rà soát, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo quy định, trong đó tập trung ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giáo dục và đào tạo; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm công tác quản lý giáo dục ổn định, thông suốt; sắp xếp và kiện toàn trung tâm học tập cộng đồng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; kịp thời bổ sung chính sách, nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương.

Kiện toàn, đổi mới và vận hành hiệu quả quản lý giáo dục ở địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo phương châm: "4 chủ động: chủ động nắm tình hình; chủ động tập huấn, hướng dẫn; chủ động tháo gỡ khó khăn; chủ động triển khai nhiệm vụ” và phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của các cấp quản lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định; phối hợp với ngành y tế và cơ quan chức năng để chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định.