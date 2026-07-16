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Quân sự - Thế giới

Phiến quân tấn công lực lượng an ninh ở Pakistan, hơn 20 người thương vong

Nhóm phiến quân tấn công một đồn cảnh sát và đoàn xe an ninh tại Pakistan, khiến ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 15/7, các phần tử vũ trang đã phục kích một đoàn xe an ninh và chỉ vài giờ sau, một kẻ đánh bom liều chết lao xe chứa chất nổ vào đồn cảnh sát ở tây bắc Pakistan. Giới chức cho biết, ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong hai vụ tấn công liên tiếp, cho thấy bạo lực đang gia tăng tại khu vực giáp biên giới với Afghanistan.

"Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại huyện Upper Dir, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khi các phần tử vũ trang phục kích một đoàn xe an ninh, khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 15 người khác bị thương", ông Ibrahim Khan, một quan chức cảnh sát địa phương, thông tin.

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Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đưa một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát đến bệnh viện ở Bannu, tây bắc Pakistan, ngày 15/7/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Ông Khan cho biết lực lượng an ninh đã đáp trả và cuộc đấu súng diễn ra. Ông Khan chưa cung cấp thông tin về việc có phần tử vũ trang nào bị tiêu diệt hoặc bị thương hay không.

Vài giờ sau, trong vụ tấn công thứ hai, một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe chứa chất nổ vào một đồn cảnh sát tại thành phố Bannu, cũng thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến ít nhất 5 cảnh sát bị thương. Vụ nổ đã làm hư hại một phần đồn cảnh sát, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào ngay lập tức.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công này, nhưng nghi ngờ đổ dồn về Taliban Pakistan, còn gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Pakistan cáo buộc nhóm vũ trang này hoạt động từ các nơi trú ẩn bên trong lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, cả TTP và chính quyền do Taliban lãnh đạo tại Kabul đều phủ nhận.

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Nguồn video: VTV
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