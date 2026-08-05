Gần 2.000 người ở Guatemala sơ tán vì núi lửa phun trào

Guatemala vẫn trong tình trạng báo động sau khi sơ tán 1.700 người trong đợt phun trào của Fuego, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Trung Mỹ.

AP đưa tin, vụ phun trào của núi lửa Fuego bắt đầu vào sáng 3/8, với tro bụi bốc lên cao và dung nham, dòng chảy pyroclastic tràn xuống sườn núi.

Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia (CONRED), khoảng 1.700 người vẫn đang ở trong các nơi trú ẩn và lệnh sơ tán sẽ được duy trì cho đến khi tình hình được cải thiện.

Nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên mức đỏ tại Sacatepéquez, Escuintla và Chimaltenango, nơi khoảng 29.000 người bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa và các trường học vẫn đóng cửa.

Dòng dung nham phun trào từ miệng núi lửa Fuego, nhìn từ San Juan Alotenango, Guatemala, ngày 4/8/2026. Ảnh: AP/Moises Castillo.

Khoảng 1.700 người đã được sơ tán, trong đó có khoảng 250 người từ El Porvenir và Las Lajitas. CONRED cũng cảnh báo về việc tro bụi có thể lan sang các thị trấn lân cận.

Giới chức ngày 4/8 cảnh báo rằng 72 giờ tới là rất quan trọng, khi các dòng bùn dài tới 7 km tiếp tục đổ xuống từ núi lửa, và dự báo mưa sắp tới sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thêm các dòng bùn núi lửa.

Dòng bùn chưa tràn đến các làng mạc và chưa có công trình nào bị hư hại hoặc gặp nguy hiểm. Bà Claudinne Ogaldes, Thư ký điều hành của CONRED, khuyến cáo người dân tại 3 đô thị nên đậy kín các bể chứa nước và đeo khẩu trang để bảo vệ khỏi tro bụi.

Quốc lộ 14, một tuyến đường cao tốc chính chạy gần núi lửa, đã bị đóng cửa. Bộ Giáo dục quyết định tạm ngừng lớp học ở các thị trấn lân cận.

Trong một vụ phun trào trước đó của núi lửa Fuego, vào tháng 6/2018, hàng trăm người đã thiệt mạng và cả một ngôi làng bị phá hủy. Một vụ phun trào khác vào năm ngoái đã dẫn đến các cuộc sơ tán phòng ngừa.

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