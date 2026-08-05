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Quân sự - Thế giới

Máy bay MS-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên của Nga hoàn tất bay thử nghiệm

Ngày 3/8, RT đưa tin, chiếc máy bay MC-21-310 đầu tiên được sản xuất hàng loạt hoàn toàn bằng linh kiện Nga đã cất cánh lần đầu tiên.

Trà Khánh

Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga cho biết, máy bay chở khách thân hẹp này đã được phát triển từ năm 2017, với mẫu ban đầu MC-21-300 được trang bị động cơ Pratt & Whitney do Mỹ sản xuất.

Các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây áp đặt lên ngành công nghiệp hàng không Nga, sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, đã gây nguy hiểm cho dự án và thúc đẩy Nga hướng tới một phiên bản hoàn toàn do trong nước sản xuất.

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Chiếc máy bay chở khách MC-21-310 được hộ tống bởi một máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Ảnh: UAC.

MC-21-310 được trang bị động cơ PD-14, động cơ phản lực cánh quạt thế hệ mới đầu tiên được phát triển tại Nga, được đưa vào sử dụng năm ngoái.

Ngày 3/8, chiếc máy bay mới đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay thử nghiệm của Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Theo hãng UAC, máy bay chở khách này đã bay trên không trong một tiếng rưỡi, đạt độ cao lên đến 6.000 mét và tốc độ lên đến 600 km/h.

Đoạn video thử nghiệm do tập đoàn này công bố cho thấy chiếc máy bay chở khách được hộ tống bởi một máy bay huấn luyện phản lực Yak-130, phi hành đoàn của máy bay huấn luyện này đã quay phim chuyến bay.

“Hôm nay, Nhà máy Hàng không Irkutsk đã xác nhận sẵn sàng sản xuất lô máy bay MC-21 đầu tiên gồm 18 chiếc, và bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng tiếp theo”, Giám đốc điều hành OAK Vadim Badekha cho biết.

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Chiếc MC-21-310 bay thử nghiệm hôm 3/8 tại Irkutsk. Ảnh: UAC.

Lô máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho hãng hàng không quốc gia Aeroflot của Nga.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm nhà máy Irkutsk, và kiểm tra chiếc máy bay đang được chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành nhà máy Andrey Soynov cho biết, cơ sở này đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất hàng loạt để sản xuất ít nhất 36 máy bay MC-21 mỗi năm.

#máy bay MC-21 #máy bay Nga #lệnh cấm vận #máy bay chở khách

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