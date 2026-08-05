Mỹ dùng cạn 80% kho tên lửa phòng không sau các chiến dịch tấn công Iran

Quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa đạn đạo chiến thuật sau các chiến dịch quân sự liên tiếp nhắm vào Iran.

RT đưa tin, Quân đội Mỹ đang đối mặt với thực tế đã cạn kiệt các tên lửa chiến thuật tầm xa có độ chính xác cao phóng từ mặt đất sau hàng loạt chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.

Ngay từ tháng 4, các báo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã chỉ ra tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược hiện đại quan trọng trong kho dự trữ của Mỹ. Bên cạnh việc làm suy yếu khả năng tấn công của Lầu Năm Góc, cuộc đối đầu quân sự kéo dài với Iran cũng gây ra tiêu hao lớn đối với kho tên lửa phòng không của Mỹ.

Đáp lại các báo cáo trên, Bộ Chiến tranh Mỹ vẫn nhiều lần khẳng định quân đội nước này vẫn còn đủ đạn dược.

Mỹ thiếu hụt tên lửa chiến thuật sau các chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: Quân đội Mỹ

Dựa trên các báo cáo độc lập của CSIS, Mỹ đã sử dụng số lượng lớn hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và tên lửa tấn công chính xác (PrSM) trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong thời gian gần đây. Quân đội Mỹ được cho đã sử dụng hầu như mọi tên lửa mà họ có trong hoạt động quân sự.

Mặc dù mức độ sử dụng kho tên lửa ATACMS của Quân đội Mỹ chưa được công bố, nhưng tình trạng cạn kiệt kho tên lửa PrSM đã được báo cáo nhiều lần kể từ giữa tháng Tư. Dòng tên lửa này, được lên kế hoạch thay thế cho các tên lửa ATACMS đã lỗi thời, vốn dự trữ không nhiều.

Trước đó, năm 2024, Lầu Năm Góc đã đặt hàng 130 tên lửa PrSM để bổ sung và thay thế ATACMS. Con số này trong năm 2025 là 250 tên lửa. Tuy nhiên hai thỏa thuận này không nêu rõ thời gian bàn giao.

Thậm chí các chuyên gia quân sự tin rằng, các tên lửa PrSM mới được đưa vào sử dụng trong cuộc xung đột với Iran mà không trải các bài thử nghiệm.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sau đó đã bác bỏ các báo cáo này và gọi chúng này là "tin giả". Thậm chí trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth còn chỉ trích ra một bản tin của CNN khi cho rằng Mỹ đã sử dụng hết 80% kho tên lửa phòng không.

Vào giữa tháng Tư, một quan chức quân đội Mỹ thừa nhận rằng một đơn vị được trang bị tên lửa PrSM đã sử dụng hết toàn bộ kho dự trữ của đơn vị này ngay từ đầu cuộc xung đột. Tiếp đó CSIS công bố một phân tích kết luận rằng Quân đội Mỹ đã cạn kiệt kho dự trữ các loại đạn dược quan trọng trong cuộc đối đầu quân sự với Iran.

Cụ thể, theo đánh giá này, trong bảy tuần đầu tiên, Lầu Năm Góc đã sử dụng ít nhất 45% kho dự trữ tên lửa PrSM, gần 50% tên lửa đánh chặn Patriot và hơn một nửa tên lửa phòng không THAAD.

Cuối tháng trước, tờ New York Times và Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hoãn một cuộc tấn công lớn mới vào Iran vì nguồn cung tên lửa phòng không đang cạn kiệt. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định Mỹ có "nhiều vũ khí hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và nhiều hơn mức cần thiết".