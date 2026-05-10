Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đánh bom xe nhằm vào trạm an ninh Pakistan, 14 cảnh sát thiệt mạng

Giới chức cho biết số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 10/5 cho biết, số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

"Kẻ đánh bom liều chết cùng nhiều tay súng đã kích nổ một chiếc xe chứa đầy chất nổ gần trạm an ninh tại Bannu, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, vào tối 9/5", theo ông Sajjad Khan, quan chức cảnh sát cấp cao. Vụ tấn công đã dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội, khiến một số sĩ quan cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi những người khác tử vong sau khi tòa nhà bị sập.

ap26130099465737.jpg
Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ đánh bom tự sát tại một trạm an ninh ở Fatah Khel, Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, ngày 10/5/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều giờ, sử dụng máy móc hạng nặng để đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát, ông Khan cho biết, đồng thời nói thêm rằng 3 cảnh sát bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng an ninh cũng phát động chiến dịch truy bắt thủ phạm.

Một nhóm vũ trang mới thành lập, Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố gửi tới các phóng viên. Nhóm này cho biết được thành lập bởi các phe ly khai của Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) nhưng giới chức Pakistan cho rằng đây chỉ là "bình phong" cho TTP.

Islamabad thường xuyên cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan cung cấp nơi trú ẩn cho TTP, điều mà Kabul phủ nhận.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng vẫn tiếp diễn, và cả hai bên đã nhiều lần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ cuối tháng Hai.

Đầu tháng Tư, các quan chức Afghanistan và Pakistan đã tổ chức đàm phán hòa bình dưới sự trung gian của Trung Quốc. Tuy nhiên, bất chấp các cuộc đàm phán, các vụ đụng độ lẻ tẻ dọc biên giới vẫn tiếp diễn, dù mức độ đã giảm so với trước đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc không kích trước đây của Pakistan vào Afghanistan

Nguồn video: VTV
#Đánh bom nhằm vào trạm an ninh ở Pakistan #đánh bom tự sát ở Pakistan #Pakistan #đánh bom liều chết #đánh bom

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Pakistan nói gì về cuộc đàm phán ngừng bắn với Afghanistan?

Pakistan xác nhận nước này đang tiến hành cuộc đàm phán hòa bình với Afghanistan ở Trung Quốc.

Pakistan hôm 2/4 xác nhận đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Taliban tại Afghanistan ở Trung Quốc. Theo AP, Bắc Kinh đang nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Pakistan và Afghanistan sau nhiều tuần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, làm gián đoạn thương mại và đi lại qua biên giới.

Đối thoại ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Căng thẳng leo thang, Pakistan - Afghanistan không kích lẫn nhau

Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích vào Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi Kabul phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan.

AP đưa tin, Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Kabul và hai tỉnh khác ở Afghanistan vào sáng sớm 27/2, chỉ vài giờ sau khi Afghanistan phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan hôm 26/2 trong diễn biến leo thang bạo lực mới nhất giữa hai nước láng giềng, khiến thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian ngày càng trở nên lung lay.

appakistan.png
Rất đông người tập trung tại ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của quân đội Pakistan tại Behsud, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 22/2/2026. Ảnh: AP/Hedayat Shah.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan, 7 người tử vong

Hai vụ tấn công nhằm vào xe cảnh sát ở Pakistan đã khiến ít nhất 6 sĩ quan và một dân thường thiệt mạng.

AP đưa tin, hai vụ tấn công nhằm vào xe cảnh sát ở Pakistan xảy ra vào ngày 24/2. Theo các nhà chức trách, những kẻ tấn công đã phục kích một xe cảnh sát và sát hại một sĩ quan tại Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

"Khi lực lượng tiếp viện của cảnh sát đến vài phút sau đó, nhóm đối tượng đã phát động một cuộc tấn công khác, khiến thêm 5 sĩ quan cảnh sát và một dân thường thiệt mạng", cảnh sát Kamran Khan thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới