Đánh bom xe nhằm vào trạm an ninh Pakistan, 14 cảnh sát thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 10/5 cho biết, số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

"Kẻ đánh bom liều chết cùng nhiều tay súng đã kích nổ một chiếc xe chứa đầy chất nổ gần trạm an ninh tại Bannu, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, vào tối 9/5", theo ông Sajjad Khan, quan chức cảnh sát cấp cao. Vụ tấn công đã dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội, khiến một số sĩ quan cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi những người khác tử vong sau khi tòa nhà bị sập.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ đánh bom tự sát tại một trạm an ninh ở Fatah Khel, Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, ngày 10/5/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều giờ, sử dụng máy móc hạng nặng để đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát, ông Khan cho biết, đồng thời nói thêm rằng 3 cảnh sát bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng an ninh cũng phát động chiến dịch truy bắt thủ phạm.

Một nhóm vũ trang mới thành lập, Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố gửi tới các phóng viên. Nhóm này cho biết được thành lập bởi các phe ly khai của Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) nhưng giới chức Pakistan cho rằng đây chỉ là "bình phong" cho TTP.

Islamabad thường xuyên cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan cung cấp nơi trú ẩn cho TTP, điều mà Kabul phủ nhận.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng vẫn tiếp diễn, và cả hai bên đã nhiều lần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ cuối tháng Hai.

Đầu tháng Tư, các quan chức Afghanistan và Pakistan đã tổ chức đàm phán hòa bình dưới sự trung gian của Trung Quốc. Tuy nhiên, bất chấp các cuộc đàm phán, các vụ đụng độ lẻ tẻ dọc biên giới vẫn tiếp diễn, dù mức độ đã giảm so với trước đây.

