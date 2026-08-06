Nước sông Danube xuống thấp, xác chiến hạm Đức thời Thế chiến II lộ diện

AP đưa tin ngày 5/8, giữa dòng sông ngăn cách Serbia và Romania, gần cảng Prahovo của Serbia, một xác tàu hoen gỉ cùng cột buồm gãy lộ rõ trên mặt nước.

Được biết, mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục đã làm lộ diện hàng chục xác tàu chiến Đức từ thời Thế chiến II.

Những con tàu này, một số vẫn còn chứa vũ khí, từng thuộc Hạm đội Biển đen của Đức Quốc xã. Chúng đã bị quân Đức cố ý đánh chìm khi rút khỏi Romania trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Người dân quan sát xác tàu chiến Đức thời Thế chiến II lộ diện trước đập Djerdap II, một con đập lớn trên sông Danube, gần Prahovo, Serbia, ngày 4/8/2026. Ảnh: AP/Darko Vojinovic.

Theo các nhà sử học, có tới 200 tàu chiến Đức đã bị đánh chìm gần Prahovo thuộc khu vực hẻm núi sông Danube vào tháng 9/1944. Mục đích của việc đánh chìm có chủ đích này là để làm chậm bước tiến của Hồng quân Liên Xô ở khu vực Balkan. Tuy nhiên, cuối cùng, Đức Quốc xã phải đầu hàng vài tháng sau đó, vào tháng 5/1945.

Chính phủ Serbia, với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu, từ lâu đã cố gắng giải quyết vấn đề này (xác tàu chiến còn nằm dưới sông Danube). Một số xác tàu đã được trục vớt khỏi sông nhưng phần lớn vẫn còn ở đó vì bên trong chứa chất nổ.

Dù vậy, hiện tại, các nhà chức trách vẫn đang cố gắng duy trì giao thông trên sông Danube, con sông chảy qua 10 quốc gia, dù mực nước giảm tạo ra điều kiện nguy hiểm.

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