Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Pakistan, 9 người thiệt mạng

AP dẫn lời các quan chức địa phương ngày 7/7 cho biết, hàng chục tay súng đã tấn công một chốt cảnh sát trong đêm tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng và một số người khác bị thương. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng bạo lực gia tăng tại khu vực mà các nhóm vũ trang đang tăng cường tấn công vào lực lượng an ninh Pakistan.

Vụ việc xảy ra tại một khu vực hẻo lánh thuộc huyện Ziarat, tỉnh Balochistan, nhưng cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết.

"Những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc 8 cảnh sát, nhưng tất cả đều được lực lượng an ninh Pakistan giải cứu sau đó", ông Shahid Rind, người phát ngôn của chính quyền tỉnh Balochistan, cho hay.

Xe cứu thương chở thi thể các sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân đến một bệnh viện ở Ziarat, tỉnh Balochistan, Pakistan, ngày 7/7/2026. Ảnh: AP.

Ông Rind nói tiếp, trong chiến dịch truy quét tiếp theo, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 15 tay súng. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch dựa trên thông tin tình báo nhằm vào các phần tử nổi dậy sẽ tiếp tục, đồng thời cam kết chính quyền sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng an ninh.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất vào đồn cảnh sát Pakistan, mặc dù hoài nghi đổ dồn vào nhóm BLA, một tổ chức bị cấm hoạt động.

BLA đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chốt an ninh tại thị trấn ven biển Jiwani vào cuối tuần qua, dù Chính phủ chưa xác nhận hoặc chưa bác bỏ tuyên bố này.

Tuy nhiên, chính quyền thừa nhận rằng các tay súng đã tấn công dân thường ở vùng ngoại ô thành phố Quetta vào cuối tuần. Kể từ đó, người dân địa phương đã tổ chức biểu tình gần Quetta, yêu cầu tăng cường an ninh và bảo vệ trước các cuộc tấn công tiềm năng trong tương lai.

Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cáo buộc vụ tấn công mới nhất do các phần tử nổi dậy được Ấn Độ hậu thuẫn thực hiện, nhưng không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cáo buộc này. Ấn Độ nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Pakistan rằng nước này hậu thuẫn các nhóm ly khai ở Balochistan hoặc nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Được biết, TTP duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Balochistan và đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại đây.

Balochistan, tỉnh lớn nhất nhưng dân số ít nhất của Pakistan, từ lâu đã là điểm nóng của các cuộc nổi dậy do những nhóm ly khai tiến hành cũng như các vụ tấn công của TTP. Ngoài ra, BLA cũng đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường trên khắp tỉnh này trong những năm gần đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe chở cảnh sát tại Pakistan trước đó