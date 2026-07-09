4 chính sách Bộ Y tế đề xuất dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi

Bộ Y tế vừa cập nhật, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (ATTP) (sửa đổi), trong đó xây dựng 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi Luật hướng tới mục tiêu phòng ngừa bệnh tật, nâng cao thể chất và tuổi thọ người dân, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, hạn chế thiệt hại do mất sức lao động, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy doanh nghiệp, người sản xuất chuyển đổi sang mô hình sản xuất sạch, bền vững, thân thiện với môi trường.

Ảnh minh họa

Quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng

Theo đó, chính sách 1 là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Đây được coi là chính sách nền tảng của dự thảo Luật.

Mục tiêu nhằm giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ) đến sơ chế, chế biến, phân phối, tiêu thụ và lưu thông trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng, hướng tới phương thức kiểm soát an toàn thực phẩm của các nước phát triển.

Dự thảo bổ sung quy định về giới hạn tồn dư thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm; quy định điều kiện đối với một số nhóm cơ sở sản xuất thực phẩm; đồng thời xây dựng phương thức quản lý phù hợp theo từng nhóm thực phẩm.

Cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở kiểm nghiệm sẽ được tăng cường vai trò trong hoạt động kiểm tra, giám sát, chủ động lấy mẫu đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất ATTP.

Cùng với đó, khuyến khích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành hàng có vai trò tham gia giám sát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thông qua cơ chế kiểm soát nội bộ hoặc thông qua người tiêu dùng, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các thông tin liên quan đến hành vi vi phạm, sự cố về an toàn thực phẩm và đẩy mạnh các biện pháp truyền thông nâng cao ý thức tuân thủ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường

Chính sách thứ 2 là cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường với mục tiêu đổi mới phương thức quản lý sản phẩm gắn với thực phẩm được giám sát, kiểm tra trong toàn bộ vòng đời nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Quy định phương thức quản lý phù hợp cho từng nhóm thực phẩm trên cơ sở đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Đối với trước khi lưu hành, dự thảo quy định từng nhóm thực phẩm sẽ áp dụng phương thức quản lý phù hợp. Một số nhóm phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa ra thị trường, trong khi một số nhóm khác được lưu hành mà không phải công bố trước nhưng vẫn chịu sự kiểm tra, giám sát sau lưu hành.

Đối với sau lưu hành, thực hiện việc giám sát, kiểm tra, phân tích nguy cơ, phòng ngừa ngăn chặn sự cố, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không an toàn thông qua hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Theo Bộ Y tế, cách tiếp cận này giúp chuyển mạnh từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên đánh giá nguy cơ kết hợp hậu kiểm hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông

Đây là chính sách thứ 3 nhằm từng bước hướng tới việc thực hiện việc quản lý an toàn thực phẩm bằng dữ liệu đã được số hóa và hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia liên thông thúc đẩy công tác quản lý an toàn thực phẩm được đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, thực hiện cảnh báo nhanh, cảnh báo sự cố quốc gia cũng như công tác kiểm tra thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường. Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương làm cơ sở quản lý an toàn thực phẩm trong toàn chuỗi cung ứng.

Bộ Y tế đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý ATTP bằng việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước. Hệ thống này sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như toàn bộ vòng đời của từng sản phẩm, từ sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, lưu thông đến khi được sử dụng.

Việc ứng dụng công nghệ sẽ được triển khai trong giải quyết thủ tục hành chính, phân tích nguy cơ, cảnh báo nhanh, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra thực phẩm lưu thông trên thị trường và xử lý các sự cố về ATTP. Dự thảo cũng quy định phân cấp quyền truy cập dữ liệu cho các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương theo chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời xử lý các vụ việc mất ATTP.

Theo Bộ Y tế, đây sẽ là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

Nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể

Chính sách thứ tư nhằm giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm gây ra bởi thức ăn đường phố, loại hình cung cấp suất ăn tập thể đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người kinh doanh thức ăn đường phố, loại hình cung cấp suất ăn tập thể; tăng cường trách nhiệm quản lý giám sát của chính quyền địa phương trong phối hợp liên ngành để quản lý việc kinh doanh thức ăn đường phố, loại hình cung cấp suất ăn tập thể trên địa bàn quản lý.

Dự thảo tiếp tục kế thừa các quy định hiện hành về điều kiện bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố, đồng thời mở rộng áp dụng đối với loại hình cung cấp suất ăn tập thể.

Theo đó, các cơ sở phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về địa điểm kinh doanh, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, dụng cụ chế biến, người trực tiếp kinh doanh; thực hiện lưu mẫu thực phẩm, cập nhật kiến thức chuyên môn và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc nguyên liệu để phục vụ truy xuất khi cần thiết; thực hiện cam kết bảo đảm ATTP và thông báo thông tin với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Đồng thời, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm lập danh mục các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra điều kiện ATTP; chủ động phòng ngừa, xử lý các sự cố và vụ ngộ độc thực phẩm; tiếp nhận phản ánh của người dân; cập nhật thông tin vi phạm, cảnh báo và kết quả xử lý lên hệ thống thông tin ATTP quốc gia.

Theo Bộ Y tế, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được xây dựng theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, tạo sự bình đẳng cho các cơ sở đầu tư chất lượng. Trong đó chỉ có nhóm nhỏ sản phẩm yêu cầu công nghệ bào chế kỹ thuật cao, có tình trạng sản xuất giả (thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học…) theo thông lệ quốc tế sẽ phải kiểm soát hồ sơ kỹ thuật, còn đa số các sản phẩm khác chỉ cần doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và kiểm tra, giám sát trên thị trường. Đối với hoạt động kiểm tra nhà nước thực phẩm tại cửa khẩu sẽ tăng cường lấy mẫu hậu kiểm ngẫu nhiên theo tỷ lệ nhất định ngay tại cửa khẩu, thực phẩm vẫn được thông quan mà không cần chờ kết quả kiểm nghiệm. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm không đạt, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện truy xuất nguồn gốc, phòng ngừa, ngăn chặt sự cố, xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, cụ thể đối với các lô hàng thực phẩm có kết quả chứng nhận an toàn thực phẩm theo thỏa thuận của cơ quan thẩm quyền sẽ không thực hiện việc kiểm tra lấy mẫu tại cửa khẩu. Các cơ sở sản xuất áp dụng một trong các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến như: Global GAP, ASEAN GAP, hữu cơ, RA; GMP, HACCP; ISO 22000; IFS; BRC; FSSC 22000 sẽ được áp dụng phương thức kiểm tra giảm. Đây cũng chính là hình thức công nhận, thừa nhận hệ thống quản lý tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế, kết quả đánh giá sự phù hợp của các quốc gia, tổ chức có uy tín.

.>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội phun hóa chất phòng sốt huyết: