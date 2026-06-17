Vụ Ngộ độc bánh mì ở Đà Nẵng: Ngành Y tế vào cuộc chỉ đạo làm rõ

Hàng chục người nhập viện sau ăn bánh mì thịt chả tại quán gần chợ Tổng, đang được điều trị và xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Chiều 16/6, lãnh đạo Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn sau khi hàng chục người phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 13 đến 15/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp nhận 21 bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn mửa. Từ chiều tối 15/6 đến sáng 16/6, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 22 trường hợp với biểu hiện tương tự, nâng tổng số ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm lên 43 người.

Bệnh nhân nhập viện điều trị nghi do ngộ độc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Ảnh nhandan.vn

Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều khai đã ăn bánh mì thịt chả tại một quán bánh mì gần chợ Tổng, phường Điện Bàn (TP. Đà Nẵng). Thời gian sử dụng thực phẩm vào khoảng 6h30 ngày 13/6. Đến khoảng 20h cùng ngày, những trường hợp đầu tiên bắt đầu xuất hiện triệu chứng và phải nhập viện điều trị.

Lực lượng chức năng phường Điện Bàn đã phối hợp Trung tâm y tế khu vực Điện Bàn đã tiến hành lấy mẫu bánh mì để đưa đi xét nghiệm. Hiện các bệnh nhân tạm ổn, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.