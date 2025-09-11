Hà Nội

Xã hội

Phát ma túy cho công nhân thay tiền công ở Quảng Ninh

Đối tượng đưa ma túy cho T.A.K. và L.V.N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công lao động.

Thiên Tuấn

Ngày 11/9, Công an phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) và các đơn vị chức năng liên quan trực tiếp kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các công nhân trong khu lán trại tại công trường thi công trong Khu công nghiệp Amata thuộc thôn Sông Khoai 3, phường Hiệp Hòa. Kết quả, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

anh-chup-man-hinh-2025-09-11-luc-170302.png

Lực lượng chức năng đã kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh với ma túy cho hơn 100 công nhân, lao động tỉnh ngoài đang sinh hoạt tại 5 lán trại công trường thi công, phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với heroin.

Quá trình đấu tranh với các trường hợp dương tính với ma túy và khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện 4 "tép" ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Nậm Chậu, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang của L.V.N. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại phố Co Hả, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định T.V.T. (SN 1979, hộ khẩu thường trú thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng đưa ma túy cho T.A.K. và L.V.N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công lao động.

Hiện, Công an phường Hiệp Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy:

(Nguồn: VTV1)
