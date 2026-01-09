2 bệnh viện trung ương được sáp nhập vào Trường Đại học Y Hà Nội

Việc chuyển giao Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội sẽ được hoàn tất trước ngày 20/1.

Ngày 9/1, trao đổi với PV VietNamNet, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhà trường đã hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp nhận bàn giao nguyên trạng Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương (tại tỉnh Thanh Hóa) về trực thuộc Trường. Dự kiến, quá trình bàn giao sẽ được hoàn tất vào ngày 20/1 tới.

Sau khi tiếp nhận, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ xây dựng đề án cụ thể về tổ chức nhân sự và kế hoạch phát triển đối với hai bệnh viện, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương.

GS Nguyễn Hữu Tú cho biết thêm, trong quý I, nhà trường sẽ trình đề án này lên Bộ Y tế để xem xét, phê duyệt. Trong thời gian chờ phê duyệt, hai cơ sở vẫn duy trì hoạt động khám, chữa bệnh ổn định, đồng thời từng bước phát triển thêm các chuyên khoa mới, hướng tới mục tiêu đưa cả hai trở thành bệnh viện đa khoa, đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực và là cơ sở thực hành quan trọng cho sinh viên y khoa.

Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương tại Thanh Hóa. Ảnh: BVCC.

Tại Quyết định số 4011/QĐ-BYT ban hành ngày 31/12/2025, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã ký quyết định chuyển giao nguyên trạng hai bệnh viện nói trên về Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo quyết định này, Trường Đại học Y Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức của hai bệnh viện, bảo đảm tinh giản đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời đẩy mạnh cơ chế tự chủ. Việc tổ chức lại cũng phải phù hợp với các quy định của Chính phủ về vị trí việc làm, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, ngày 27/12/2025, Trường Đại học Y Hà Nội đã có đề xuất phương án cụ thể đối với hai bệnh viện. Theo đó, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương sẽ được tổ chức lại và sáp nhập, trở thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Sầm Sơn. Cơ sở này định hướng phát triển thành trung tâm chuyên sâu trong các lĩnh vực Phục hồi chức năng - Đông y, Lão khoa và Nam học, đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực, đồng thời là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên và học viên của Trường Đại học Y Hà Nội.

Đối với Bệnh viện 71 Trung ương, nhà trường sẽ tiếp nhận và tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thanh Hóa. Bệnh viện này được định hướng phát triển chuyên sâu trong các lĩnh vực Lao - Phổi, Tim mạch, Ung bướu, Ngoại khoa, Thận - Lọc máu, phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực và trở thành cơ sở đào tạo thực hành quan trọng của nhà trường.

Tại cuộc họp mới gần đây nhất với các đơn vị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu các Cục, Vụ chức năng của Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với hai bệnh viện và Trường Đại học Y Hà Nội để hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, bảo đảm việc bàn giao được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương có trách nhiệm chốt toàn bộ số liệu liên quan đến tài chính, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở hạ tầng, công nợ, bảo hiểm y tế cũng như công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng và đoàn thể tính đến thời điểm 31/12/2025.

Mục tiêu là bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, công tác nhân sự và sinh hoạt Đảng, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.