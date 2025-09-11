Xem xét thi hành kỷ luật cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã bị xử lý kỷ luật về Đảng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ.

Thực hiện Quyết định số 779-QĐ/UBKTTU ngày 26/8/2025 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Trượng, Bí thư Đảng ủy bộ phận Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ (trực thuộc Đảng bộ phường Hoành Bồ), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ và chỉ đạo tại Công văn số 92-CV/ĐU ngày 29/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc chỉ đạo xem xét, thi hành kỷ luật về hành chính đối với đảng viên đã bị xử lý kỷ luật về Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có ý kiến chỉ đạo.

Các bị can Nguyễn Bá Trượng, Trần Thị Thanh Hòa, Nguyễn Văn Tiến (từ trái qua phải) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cụ thể, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước, Quyết định số 779-QĐ/UBKTTU ngày 26/8/2025 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 92-CV/ĐU ngày 29/8/2025 và các quy định về công tác cán bộ để kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc thi hành kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Bá Trượng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ bảo đảm đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Trượng (sinh năm 1969, trú tại tổ 11, khu 7, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh; Trần Thị Thanh Hòa (sinh năm 1978, trú tại tổ 5, khu Trới 7, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) - Trưởng Ban dịch vụ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh và Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986, trú tại thôn Đồng Giữa, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 2 Điều 232 Bộ luật Hình sự. Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2025, Nguyễn Bá Trượng đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Hòa và Nguyễn Văn Tiến thực hiện khai thác gỗ tự nhiên tại khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc lô 20, khoảnh 12, tiểu khu 92, khu Tài Noong, thôn Đồng Giữa, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích rừng bị khai thác là 2,55ha. Căn cứ kết luận giám định tư pháp xác định, toàn bộ số gỗ mà các đối tượng khai thác là gỗ loài thông thường, không có tên trong danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật.

