Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Trong tháng 8, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triệt phá 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy khủng, bắt 3 đối tượng và thu giữ 535,5kg ma túy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Thư khen gửi tới Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và thành phố Đà Nẵng; Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi trong tháng 8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án QB525 và HT825 triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng.

Triệt phá đường dây mua bán 240 kg cần sa khô ở Hà Tĩnh.

Thủ tướng khẳng định, chiến công của các cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, mưu trí, khôn khéo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng kịp thời có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng vừa qua.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ an toàn, hạnh phúc cho Nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.