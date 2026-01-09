Cảnh sát giao thông Phú Thọ bắt kẻ mang ma túy, hồng phiến

Quá trình tuần tra đêm, CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy đá và hồng phiến.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện đối tượng mang ma túy đá, hồng phiến.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Vĩnh Phúc, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe mô tô BKS 33K1-8517 do P.ĐT. (SN 1986, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu phối hợp kiểm tra, đối tượng bất ngờ bỏ chạy.

Đối tượng P.Đ.T tại công an. Ảnh: CA

Tổ công tác đã triển khai truy đuổi, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Kiểm tra trên người P.Đ.T., lực lượng chức năng phát hiện 1 túi nilon bên trong chứa 3 túi nilon nhỏ đựng tinh thể dạng đá màu trắng hồng và 45 viên nén màu đỏ, nghi là chất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, P.Đ.T. khai nhận số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng đá, các viên nén màu đỏ là ma túy tổng hợp dạng viên (hồng phiến), mua về nhằm mục đích bán lại và sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật theo quy định, đồng thời bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an phường Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.Đ.T. để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)