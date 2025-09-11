Dự án giao thông gần 6.400 tỷ đồng ở Quảng Ninh chậm tiến độ

Mới đây, tại buổi họp nghe báo cáo rà soát các nguồn đất đắp phục vụ dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1) – gọi tắt là dự án Đường ven sông, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá toàn bộ tiến độ của dự án và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc nhằm gỡ khó cho dự án.

khai thác đất đắp chưa bảo đảm

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đánh giá, quá trình triển khai dự án Đường ven sông có những phát sinh mới so với phương án, dự kiến ban đầu khi chuẩn bị đầu tư dự án (về số lượng các mỏ, chủng loại vật liệu, tuyến đường, cự ly vận chuyển,...) vì vậy quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, hạn chế dẫn đến hiệu quả chưa cao. Trong đó, có một số nguyên nhân như: Công suất cung cấp, khai thác đất đắp chưa đảm bảo đầy đủ theo tiến độ dự án, sự phối hợp giữa chủ mỏ với các nhà thầu chưa tốt (thỏa thuận hợp đồng để tiến hành khai thác, mặt bằng thi công tiếp nhận đất san lấp,...), ảnh hưởng bất lợi của thời tiết thời gian qua (mưa nhiều, khó khăn cho thi công).

Nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cho dự án Đường ven sông; khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu san lấp, đáp ứng tiến độ dự án và kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và UBND các địa phương liên quan tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, trong đó có cung cấp, đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ dự án Đường ven sông; theo chức năng, nhiệm vụ được giao giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho hoạt động chính đáng của các doanh nghiệp (tính đúng, tính đủ đảm bảo quy định về đơn giá đất, đá san lấp và công bố công khai, đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị liên quan) theo đúng quy định, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các chỉ đạo liên quan.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các mỏ đất, đá, nguồn vật liệu (về quy hoạch, giao, thuê đất, đơn giá, điều chỉnh công suất, giấy phép mỏ,...) để đáp ứng yêu cầu, tiến độ dự án Đường ven sông, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung, ưu tiên thời gian, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định;

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến nguồn vật liệu san lấp phục vụ dự án Đường ven sông, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thành lập Tổ công tác của Tỉnh rà soát, giám sát, đôn đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu san lấp ...

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng Kế hoạch thi công cụ thể, tiến độ, nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp để gửi các chủ mỏ (đồng thời gửi Tổ công tác của Tỉnh) để làm cơ sở xây dựng phương án cung ứng phù hợp, trong đó có việc sử dụng nguồn đất, đá để đảm bảo phù hợp thực tiễn triển khai dự án.

Các chủ mỏ chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc phát sinh để đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, quy định (phương thức khai thác, điều chỉnh quy hoạch, nâng công suất, điều chỉnh giấy phép,...) đẩy nhanh tiến độ khai thác, đáp ứng nhu cầu, tiến độ dự án.

tận dụng đất, đá dư thừa từ dự án khác

Đối với nghiên cứu phương án chế biến các nguyên vật liệu phục vụ dự án Đường ven sông, tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ mỏ, đơn vị liên quan triển khai phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đất đai và các quy định liên quan, đúng mục tiêu khoanh định các mỏ đất, đá phục vụ các dự án đầu tư công theo quy định, đảm bảo không thất thoát tài nguyên, khoáng sản và ngân sách nhà nước; ưu tiên phương án chế biến tại khu vực mỏ để đảm bảo quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban Quản lý dự án ưu tiên sử dụng các nguồn vật liệu đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối đa chi phí cho dự án, trong đó: có các mỏ đã được khoanh định để phục vụ dự án; các khu vực đất, đá dư thừa từ các dự án đầu tư như dự án sân golf Uông Bí.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường, việc vận chuyển đất, đá đảm bảo tải trọng và quy định liên quan; tăng cường công tác phối hợp, giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính liên quan, không để xảy ra các khiếu kiện.