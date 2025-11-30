Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam

Đang điều khiển tàu hút cát trái phép trên sông Lam, Nguyễn Văn Lộc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 30/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một thuyền sắt không có số hiệu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 4h15’ ngày 25/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Lam (đoạn qua xã Đức Quang), tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một thuyền sắt không có số hiệu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

692adae0d1f56.jpg
Hai đối tượng khai thác cát lậu bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lúc này, trên phương tiện có 2 người, trong đó chủ thuyền được xác định là Nguyễn Văn Lộc (SN 1998, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khối lượng cát đã được hút lên thuyền khoảng 39m³. Chủ phương tiện không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Đức Quang và cán bộ địa chính xã tiến hành định vị tọa độ khu vực khai thác, lập biên bản và bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an xã Đức Quang để xử lý theo thẩm quyền.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
#Sông Lam #Công an #Hà Tĩnh #bắt giữ #đối tượng #khai thác

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ tàu sắt vận chuyển hơn 71 m3 cát lậu ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển hơn 71 m3 cát lậu đi tiêu thụ, ông Đ.V.Đ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 01 phương tiện vận chuyển hơn 71 m3 cát sông không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

hinh-cat-2.jpg
Phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang 2 phương tiện chở cát lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn cát không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, Lê Quốc Việt và Phạm Thị Thủy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/11, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển hơn 33m3 cát không rõ nguồn gốc.

2411-1-e1763982006368.jpg
Lực lượng Công an kiểm tra tàu chở cát lậu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới