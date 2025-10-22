Hà Nội

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu ở Hà Tĩnh

Người dân thôn Trửa, xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu Là nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/10, thông tin từ Công an xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc một người tử vong.

Trước đó, vào rạng sáng 22/10, tại khu vực dưới chân cầu Là, thuộc địa phận thôn Trửa (xã Việt Xuyên), người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông.

image.jpg
Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, có chiếc xe máy hiệu Jupiter V màu đỏ, mang biển kiểm soát 38M1 - 131.75.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông N.Q.Th. (SN 1968, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cũ, nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
