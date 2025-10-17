Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi.

Hạo Nhiên

Chiều 17/10, thông tin từ UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi 3 ngày trước.

Trước đó, sáng 14/10, bà P.T.N.N (SN 1985, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ghé vào quán cà phê cạnh thác Voi và chọn ngồi gần đầu thác. Một lúc sau, nhân viên không thấy bà N. nên đi tìm thì phát hiện một số vật dụng, tư trang của bà để lại bên bờ suối.

image-9351.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thái Lâm.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của quán cà phê ghi lại, vào khoảng 10h30 ngày 14/10 có một vật thể giống người bị dòng nước cuốn trôi xuống thác Voi.

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Ban đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền triển khai công tác tìm kiếm.

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể bà N. đã được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn khoảng 2km.

Hiện, thi thể nạn nhân xấu số đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
