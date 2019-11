Nghệ sĩ Hồng Tơ bị tuyên phạt 50 triệu vì tội đánh bạc

Theo cáo trạng vụ án, chiều 17/4/2019, Công an quận Tân Phú (TP HCM) bắt quả tang Cao Hồng Tơ, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu và Dương Hoàng An đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Tang vật được thu giữ là 15 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều vật dụng để đánh bạc. Sau đó vụ án được C ông an quận Tân Phú chuyển hồ sơ cùng các nghi phạm lên Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc.

Các bị cáo còn lại bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng hành vi trên.