Gã trai kề dao hiếp dâm phụ nữ ở WC TTVH Lao động Bình Dương

Ngày 4/1, Công an TX.Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ nghi án người phụ nữ bị kề dao cướp rồi hiếp dâm ở nhà vệ sinh nữ Trung tâm Văn hoá Lao động tỉnh Bình Dương.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 35 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) cho biết, tối 3/1, chị đi vào nhà vệ sinh nữ của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương nằm trên đường D19, KDC Việt Sing, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi vừa đi vào bên trong thì 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) dùng dao kề vào cổ chị Yến Nhung khống chế yêu cầu không được la hét đưa tài sản. Quá hoảng sợ, chị Yến Nhung lấy ĐTDĐ ra thì đối tượng cướp lấy.

Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương nơi xảy ra vụ việc.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm chị Yến Nhung mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin. Thực hiện xong hành vi, người đàn ông vội tẩu thoát. Chị Yến Nhung chạy ra phòng bảo vệ hô hoán cầu cứu. Sự việc được bảo vệ báo cho công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai chị Yến Nhung điều tra xác minh làm rõ. Đồng thời, công an đưa chị Yến Nhung tới bệnh viện để điều trị.

Rạng sáng ngày 4/1, công an mới khám nghiệm xong hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.