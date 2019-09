Xâm hại tình dục trẻ em: Khi cha, chú... là yêu râu xanh

1. Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 2 năm: Ngày 5/8, lợi dụng lúc chị H (SN 1986, là mẹ ruột của 2 cháu L và T (SN 2011) đi vắng. Anh Y Phon Niê (36 tuổi, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) đã dụ con gái xem phim đen rồi dở trò đội bại, sau đó bị chị H phát hiện. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trên từ đầu năm 2017. (Ảnh: Khoedep) 2. Bố ép con gái 15 tuổi quan hệ tình dục đến mang thai ở Phú Thọ: Vào ngày 4/7, ông Hán Vinh Khánh - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc nữ sinh 15 tuổi bị bố đẻ ép quan hệ tình dục đến mang thai đã sinh con được gần 2 tháng. Trước đó, vào khoảng 3/2019, cháu Nguyễn Thị H đang học lớp 8 bỗng nhiên xin nghỉ học vì lý do ốm. Thầy cô giáo trong trường có đến thăm H, thì phát hiện nữ sinh này có thai và đã báo cơ quan chức năng. Ngày 19/5, cháu H sinh ra bé trai. Qua kết quả giám định ADN, cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã xác định đối tượng hiếp dâm cháu H dẫn đến mang thai chính là anh Nguyễn Văn Hải (bố cháu H). 3. Bé gái 5 tuổi bị cậu họ 3 đời bên ngoại hiếp dâm: Ngày 5/6, sau khi uống rượu say, trên đường về nhà anh Lộc Văn Hưởng (31 tuổi, trú tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) nhìn thấy cháu Lành Bảo A (SN 2014, là cháu trong họ hàng, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) đang chơi đùa ngoài sân và đã cụ dỗ cháu A vào trong nhà rồi hiếp dâm. 4. Cần Thơ: Bé gái 15 tuổi bị hai chú ruột hiếp dâm nhiều lần: Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018 Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi) và em ruột là Hồ Văn Đil (28 tuổi) cùng trú tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ đã nhiều lần hiếp hiếm dâm cháu ruột là E (15 tuổi). (Ảnh: Vietnamnet) 5. "Yêu râu xanh" hiếp dâm con gái và cháu ruột khi đang ngủ: Khuya 5/5, em T (SN 1999) đang nằm ngủ tại bộ ván phòng khách trong nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Tấn Ngân (SN 1981, ngụ ấp Cây Trôm, xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi) hiếp dâm. Sau đó vài giờ, Ngân vào phòng ngủ của con gái ruột là cháu H (SN 2005) đòi quan hệ loạn luân nhưng bất thành. 6. Lừa bạn ngủ say rồi hiếp dâm mẹ bạn: Vụ việc xảy ra vào tối ngày 2/2/2019, do anh L.V.Q ( Trú tại Miêu Nung, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An) mời Lục Văn Bằng (SN 1994, quê ở Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cùng một số người bạn đến lán của mẹ mình là bà L.T.H (SN 1975) để uống rượu. Sau khi uống hết rượu, cả nhóm đi uống bia rồi giải tán. Bằng đã rủ Q về nhà mình ngủ rồi lẻn sang hiếp dâm bà H. 7. Anh rể hiếp dâm em vợ 16 tuổi: Vụ việc xảy ra vào ngày 18/12/2018, Vi Thanh Ký cùng với vợ (đang mang bầu) đi từ nhà của mình sang nhà mẹ vợ tại xóm Hòa Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ để thăm bố, mẹ và ăn uống tại đó. Tại đây, Ký đã chở em L.T.X (SN 2004) ra vườn sắn rồi hiếp dâm. (Ảnh: Baonghean) 8. Quảng Trị: Cha hiếp dâm con đẻ 13 tuổi: Ngày 22/8/2018, bà Hồ Thị M (trú thôn Làng Cát Dưới, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) phát hiện chồng là Hồ Văn Đ (41 tuổi) đang thực hiện hành vi hiếp dâm con ruột là Hồ Thị M (3 tuổi) ngay tại nhà và thông báo sự việc lên cơ quan công an. (Ảnh: Danviet) 9. Mẹ đi làm, con gái bị cha dượng hiếp dâm nhiều lần: Ngày 8/8/2018, cháu Q (13 tuổi) kể cho mẹ là H.T.Đ khi bị cha dượng là Cao Trọng Phú (41 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre) nhiều lần hiếp dâm. (Ảnh: Pháp luật TP. HCM) 10. Bố hiếp dâm con gái ruột đến mang thai: Vào tháng 8/2018, công an đã bắt Vi Văn Mùi (36 tuổi) vì tội hiếp dâm con gái ruột (14 tuổi) đến mang thai. (Ảnh: PNSK) 11. Bố đi làm xa, bé gái 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm: Ngày 8/5, anh N.V.Q (SN 1967, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã gửi đơn lên cơ quan công an huyện Ngọc Lặc tố cáo sự việc con gái mình là N.T.M (15 tuổi, trú tại làng Lau, xã Phụng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị chính bác ruột hiếp dâm dẫn đến có thai, sinh em bé. (Ảnh: Saostar) 12. Anh rể chở em vợ ra bờ suối hiếp dâm: Ngày 4/3/2018, Rmah Hiệp (SN 1998, trú tại thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đi nhậu về không thấy vợ ở nhà nhưng thấy em ruột của vợ là bé P (SN 2004) nên đã lừa cô em vợ đi tìm chị rồi chở đến bờ suối hiếp dâm. (Ảnh: Danviet) 13. Sau khi ly hôn, cha đẻ nhiều lần xâm hại 2 con gái ruột: Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, Phạm Tô Hiền (43 tuổi, trú tại xã Tân khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đã 8 lần ép và thực hiện hành vi đồi bại với chính 2 đứa con gái ruột của mình là cháu Phạm H.N (9 tuổi) và Phạm A.N (11 tuổi). (Ảnh: CAND) 14. Bà cụ 80 tuổi bị cháu hiếp dâm, ném xác xuống giếng phi tang: Vào ngày 3/12/2016, Nguyễn Viết Lực (25 tuổi, trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)đi uống rượu nhà hàng xóm về thấy bà Nguyễn Thị G (SN 1940, em của ông nội Lực) đã mời vào nhà uống nước và hiếp dâm bà cụ. Thực hiện xong hành vi, sợ bị phát hiện Lực đã thả bà G xuống giếng nước. (Ảnh: Nguoiduatin) 15. Đến ở với cậu ruột, bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục đến mang thai: Cháu N. T. L (SN 2005) sống cùng cha mẹ ruột tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. vào năm 2009 đến năm 2014, bố mẹ lần lượt quan đời cháu L được cậu ruột là Lê Văn Chưa (sinh năm 1974, ngụ ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đưa về chăm sóc. Tại đây, cháu L đã bị cậu ruột xâm hại tình dục đến mang thai.

