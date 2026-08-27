Phantom Blade Zero: Bom tấn Trung Quốc kế nhiệm Wukong?

Sau thành công toàn cầu của Black Myth: Wukong, mọi dự án AAA đến từ Trung Quốc đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng game thủ quốc tế. Trong khi Black Myth: Zhong Kui vẫn đang được phát triển, một cái tên khác đang tiến gần ngày phát hành và nhanh chóng tạo được sức hút đáng kể là Phantom Blade Zero của S-GAME. Những số liệu đặt trước ban đầu thậm chí đang khiến trò chơi được đặt lên bàn cân với bom tấn từng làm cả ngành game Trung Quốc chấn động.

Theo dữ liệu ước tính từ Alinea Analytics, chỉ khoảng một tuần sau khi mở đặt trước trên Steam, Phantom Blade Zero đã đạt khoảng 300.000 bản, tương ứng doanh thu ước tính 14,5 triệu USD, tức hơn 380 tỷ đồng. Đáng chú ý, trò chơi vẫn còn khoảng 10 tuần trước khi chính thức phát hành. Một số phân tích cho rằng tốc độ đặt trước của Phantom Blade Zero hiện tương đương khoảng 73% mức mà Black Myth: Wukong từng đạt ở cùng giai đoạn. Đây là tín hiệu đáng chú ý khi Wukong sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu và bán hơn 10 triệu bản chỉ trong ba ngày đầu tiên.

Phantom Blade Zero đang gây chú ý với tốc độ đặt trước ấn tượng dù chưa chính thức phát hành.

Sức hút của Phantom Blade Zero không chỉ đến từ thành tích đặt trước. Trò chơi được xây dựng theo phong cách “Kung-Fu Punk”, kết hợp võ thuật Trung Hoa, chất liệu wuxia, yếu tố huyền bí và những cỗ máy mang dáng vẻ kỳ dị. Cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với Black Myth: Wukong, vốn khai thác sâu thế giới thần thoại và hình tượng Tôn Ngộ Không. Đặc biệt, những đoạn gameplay được công bố cho thấy S-GAME đang đặt trọng tâm lớn vào các trận chiến tốc độ cao, với hệ thống hành động được thiết kế để tạo cảm giác mạnh và liên tục.

Không gian trong game cũng được đầu tư thay vì chỉ đóng vai trò phông nền cho các màn giao chiến. Thế giới của Phantom Blade Zero được chia thành nhiều khu vực liên kết, với tám bản đồ vẽ tay lấy cảm hứng từ mỹ thuật thủy mặc Trung Quốc. Người chơi có thể quay lại những khu vực từng đi qua, khám phá đường tắt, tìm khu vực bí mật hoặc sử dụng những loại vũ khí phù hợp để vượt qua chướng ngại. Hệ thống chiến đấu được mở rộng với hơn 30 vũ khí chính và khoảng 25 vũ khí phụ, hứa hẹn tạo ra nhiều cách xây dựng lối chơi khác nhau.

Phong cách “Kung-Fu Punk” kết hợp võ thuật Trung Hoa với thế giới kỳ ảo và những thiết kế cơ khí độc đáo.

Một yếu tố khác giúp dự án nhận được nhiều kỳ vọng là sự tham gia của Chân Tử Đan trong vai trò cố vấn sáng tạo. Sự hiện diện của ngôi sao võ thuật này càng làm tăng kỳ vọng về chất lượng những pha hành động, đặc biệt khi chiến đấu cận chiến đang được xem là một trong những điểm nhấn lớn nhất của trò chơi. Tuy nhiên, thành tích đặt trước dù tích cực vẫn chưa thể đảm bảo Phantom Blade Zero sẽ lặp lại kỳ tích của Wukong. Sau khi phát hành, trò chơi còn phải chứng minh chất lượng nội dung, hiệu năng, độ sâu gameplay và khả năng giữ chân người chơi.

Theo kế hoạch, Phantom Blade Zero sẽ chính thức phát hành vào ngày 29/10/2026 trên PC thông qua Steam và Epic Games Store, đồng thời có mặt trên PS5. Trong khi Black Myth: Zhong Kui vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, Phantom Blade Zero đang có lợi thế rất rõ về thời điểm. Nếu duy trì được đà quan tâm hiện tại, đây có thể là một trong những ứng viên sáng giá nhất tiếp bước Black Myth: Wukong, đồng thời tiếp tục đưa game AAA Trung Quốc tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế.