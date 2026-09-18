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[GALLERY] Toyota Corolla Hatchback 2027 nâng cấp loạt trang bị, từ 24.780 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Corolla Hatchback 2027 nâng cấp loạt trang bị, từ 24.780 USD

Toyota Corolla Hatchback 2027 mới sở hữu màn hình lớn, thêm tùy chọn màu sơn và bộ mâm 18 inch. Bản Corolla FX từng sẽ không còn bán ra tại thị trường Mỹ.

Nguyễn Chung
Toyota Corolla Hatchback 2027 thế hệ mới được nâng cấp chủ yếu ở trang bị và một số chi tiết ngoại thất, trong khi hệ truyền động tiếp tục được giữ nguyên. Tại thị trường Mỹ, phiên bản Corolla FX từng gây chú ý sẽ không còn được cung cấp.
Toyota Corolla Hatchback 2027 thế hệ mới được nâng cấp chủ yếu ở trang bị và một số chi tiết ngoại thất, trong khi hệ truyền động tiếp tục được giữ nguyên. Tại thị trường Mỹ, phiên bản Corolla FX từng gây chú ý sẽ không còn được cung cấp.
Về ngoại thất, Toyota Corolla Hatchback 2027 được bổ sung hai màu sơn Inked và Blueprint, trong khi màu vàng mù tạt từng xuất hiện trên Corolla tại Nhật Bản sẽ không được cung cấp cho thị trường Mỹ.
Về ngoại thất, Toyota Corolla Hatchback 2027 được bổ sung hai màu sơn Inked và Blueprint, trong khi màu vàng mù tạt từng xuất hiện trên Corolla tại Nhật Bản sẽ không được cung cấp cho thị trường Mỹ.
Điểm nhấn đáng chú ý là tùy chọn mâm hợp kim 18 inch sơn trắng bóng. Đây là trang bị chính hãng Toyota và được kỳ vọng phù hợp với những màu thân xe tối, đồng thời tạo phong cách tương đồng với những mẫu xe Nhật Bản theo xu hướng JDM.
Điểm nhấn đáng chú ý là tùy chọn mâm hợp kim 18 inch sơn trắng bóng. Đây là trang bị chính hãng Toyota và được kỳ vọng phù hợp với những màu thân xe tối, đồng thời tạo phong cách tương đồng với những mẫu xe Nhật Bản theo xu hướng JDM.
Tuy nhiên, Corolla Hatchback 2027 sẽ không còn phiên bản FX. Đây là phiên bản được Toyota giới thiệu từ đời 2025 với ngoại hình thể thao và bộ mâm trắng đặc trưng, đồng thời tiếp tục được cung cấp trên đời 2026.
Tuy nhiên, Corolla Hatchback 2027 sẽ không còn phiên bản FX. Đây là phiên bản được Toyota giới thiệu từ đời 2025 với ngoại hình thể thao và bộ mâm trắng đặc trưng, đồng thời tiếp tục được cung cấp trên đời 2026.
Sau khi FX bị loại khỏi danh mục sản phẩm, Corolla Hatchback tại Mỹ chỉ còn hai phiên bản chính là SE và XSE. Người mua bản SE vẫn có thể bổ sung cánh gió và bộ mâm để tạo diện mạo tương tự FX.
Sau khi FX bị loại khỏi danh mục sản phẩm, Corolla Hatchback tại Mỹ chỉ còn hai phiên bản chính là SE và XSE. Người mua bản SE vẫn có thể bổ sung cánh gió và bộ mâm để tạo diện mạo tương tự FX.
Đáng chú ý nhất là những thay đổi bên trong khoang cabin. Phiên bản SE nay được trang bị tiêu chuẩn cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 8 inch. Trong khi đó, bản XSE sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 10,5 inch.
Đáng chú ý nhất là những thay đổi bên trong khoang cabin. Phiên bản SE nay được trang bị tiêu chuẩn cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 8 inch. Trong khi đó, bản XSE sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 10,5 inch.
Khách hàng lựa chọn toyota Corolla Hatchback 2027 bản SE có thể mua thêm gói SE Premium Package. Gói trang bị này bổ sung cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình trung tâm 10,5 inch, qua đó rút ngắn khoảng cách về tiện nghi giữa SE và XSE.
Khách hàng lựa chọn toyota Corolla Hatchback 2027 bản SE có thể mua thêm gói SE Premium Package. Gói trang bị này bổ sung cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình trung tâm 10,5 inch, qua đó rút ngắn khoảng cách về tiện nghi giữa SE và XSE.
Corolla Hatchback 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.0L, sản sinh công suất 169 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp Dynamic Shift CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Toyota cũng không cung cấp hộp số sàn cho Corolla tại Mỹ, sau khi tùy chọn này bị loại bỏ từ năm 2022.
Corolla Hatchback 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.0L, sản sinh công suất 169 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp Dynamic Shift CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Toyota cũng không cung cấp hộp số sàn cho Corolla tại Mỹ, sau khi tùy chọn này bị loại bỏ từ năm 2022.
Giá bán Corolla Hatchback 2027 tại Mỹ khởi điểm từ 24.780 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.295 USD. Sau khi cộng khoản phí này, giá của bản SE và XSE lần lượt là 26.075 USD và 29.170 USD, tăng 200 USD và 500 USD so với đời 2026.
Giá bán Corolla Hatchback 2027 tại Mỹ khởi điểm từ 24.780 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.295 USD. Sau khi cộng khoản phí này, giá của bản SE và XSE lần lượt là 26.075 USD và 29.170 USD, tăng 200 USD và 500 USD so với đời 2026.
Các phiên bản Toyota Corolla Hatchback 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối mùa hè năm nay. Sau đó, Toyota được kỳ vọng sẽ công bố những thay đổi dành cho Corolla phiên bản sedan.
Các phiên bản Toyota Corolla Hatchback 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối mùa hè năm nay. Sau đó, Toyota được kỳ vọng sẽ công bố những thay đổi dành cho Corolla phiên bản sedan.
Video: Giới thiệu Toyota Corolla Hatchback 2027 mới
Nguyễn Chung
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