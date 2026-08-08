Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series cho game thủ âm thầm ra mắt

Qualcomm vừa lặng lẽ cập nhật một biến thể mới thuộc dòng chipset cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series trên trang web chính thức của hãng.

Mang mã hiệu SM8850-1-AB, bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series mới được xác nhận sẽ xuất hiện trên dòng điện thoại Redmi K100 Pro ra mắt trong thời gian tới.

Dù chia sẻ phần lớn thông số kỹ thuật với phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiêu chuẩn, Qualcomm dường như đang định vị sản phẩm này theo hướng đi riêng với sự tập trung lớn hơn vào khả năng chơi game.

Qualcomm âm thầm ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series.

Giữ nguyên hiệu năng cốt lõi và tập trung vào gaming

Theo tài liệu kỹ thuật từ Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series (SM8850-1-AB) sở hữu cấu hình CPU và GPU tương đồng với bản tiêu chuẩn tốc độ 4,6 GHz.

Chip mới bao gồm hai nhân Oryon chính đạt xung nhịp tối đa 4,6 GHz, sáu nhân hiệu năng cao chạy ở mức 3,62 GHz cùng GPU Adreno hoạt động ở tốc độ 1,2 GHz.

Bộ vi xử lý này vẫn duy trì các thành phần quen thuộc như NPU Hexagon, modem 5G X85, hệ thống kết nối FastConnect 7900, hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR5X, bộ nhớ UFS 4.1 và bộ xử lý hình ảnh Qualcomm Spectra ISP.

SoC mới nhất của series này tập trung vào gaming.

Khác biệt duy nhất về mặt phần cứng giữa hai phiên bản nằm ở bộ nhớ Adreno High Performance Memory (HPM).

Phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 5 thông thường sở hữu 18 MB bộ nhớ HPM chuyên dụng, trong khi mã SM8850-1-AB giảm xuống còn 12 MB.

Ngoài chi tiết này, Qualcomm liệt kê danh sách thông số kỹ thuật phần cứng của cả hai chipset hoàn toàn trùng khớp.

Mở rộng hệ sinh thái các biến thể Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sự xuất hiện của phiên bản chuyên game này nâng tổng số biến thể Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiện có lên con số 4.

Trước đó, mã SM8850-AC là bản tiêu chuẩn được dùng rộng rãi trên hầu hết smartphone cao cấp, còn SM8850-1-AD là bản ép xung cao hơn dành cho các thiết bị flagship của Samsung cũng như dòng máy chuyên game như Red Magic hay Legion.

Bên cạnh đó, Qualcomm cũng cung cấp mã SM8850-5-AC cấu hình 7 nhân dành riêng cho mẫu máy màn hình gập Oppo Find N6.

Việc bổ sung SM8850-1-AB mang đến cho các nhà sản xuất thêm một lựa chọn tối ưu cho những smartphone ưu tiên hiệu năng chơi game mà không làm thay đổi tần số hoạt động của CPU và GPU.

Sẽ có nhiều smartphone chuyên game với giá cả phải chăng hơn flagship ra mắt.

Mặc dù Qualcomm quảng bá cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn phiên bản SM8850-1-AB mới với khẩu hiệu "Game smarter, not harder", thông tin chính thức cho thấy các công nghệ đồ họa tiên tiến đều xuất hiện trên cả hai dòng chip.

Những công nghệ này bao gồm Tile Memory Heap, Mesh Shading, các tối ưu hóa cho Unreal Engine 5, Snapdragon Game Super Resolution 2.0, Adreno Frame Motion Engine 3.0 cùng tính năng xử lý dò tia ray tracing bằng phần cứng.

Thiết bị đầu tiên ứng dụng chipset mới

Dòng điện thoại Redmi K100 Pro dự kiến ra mắt vào ngày 11 tháng 8 tại Trung Quốc sẽ là những thiết bị đầu tiên trên thị trường được trang bị biến thể chip mới này.

Redmi K100 Pro sẽ là Gaming Phone đầu tiên ra mắt với chip mới.

Khả năng các thương hiệu khác cùng áp dụng nền tảng tối ưu chơi game này cho những sản phẩm cao cấp sắp tới hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, Poco F9 Pro và Poco F9 Ultra, vốn là phiên bản quốc tế của K100 Pro và K100 Pro Max, gần như chắc chắn sẽ sử dụng chung bộ vi xử lý nói trên.