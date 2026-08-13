Game thủ nhận được Xbox Elite Series 3 dù nó còn chưa ra mắt

Bộ điều khiển không dây Xbox Elite Series 3 chưa ra mắt được ship đến một người dùng, người này còn tưởng rằng mình đang mua bộ điều khiển Elite Series 2.

Tay cầm không dây Xbox Elite Series 3 thậm chí còn chưa được công bố chính thức, nhưng một nguyên mẫu được cho là của sản phẩm này dường như đã rơi vào tay một người dùng, người tưởng rằng mình đang mua tay cầm Elite Series 2 trên trang bán lẻ OfferUp.

Người dùng "ssuberlex" trên Reddit đã đăng bài lên subreddit r/Controller để hỏi các thành viên liệu họ có ai đã sở hữu tay cầm Xbox Elite Series 3 hay chưa, dù sản phẩm này còn chưa được tiết lộ chính thức.

Hình ảnh Xbox Elite Series 3 tình cờ bị ship nhầm cho game thủ dù chưa ra mắt.

Các thành viên trong diễn đàn đã nhanh chóng khẳng định rằng người đăng bài có vẻ đã vô tình mua được một nguyên mẫu của Elite Series 3.

Bình luận từ người nick "workerq1" trả lời: "Đó chắc chắn là bộ kit phát triển Elite 3, có thể nó đã được mã hóa để chỉ sử dụng với tài khoản nhà phát triển đã đăng ký trên Xbox."

Quả thực, chủ sở hữu mới của tay cầm này cũng xác nhận ở một bình luận khác rằng "nó không thể kết nối với Xbox cũng như qua cáp. Chỉ có đèn đỏ nhấp nháy nhưng không hoạt động ở cả chế độ có dây lẫn không dây."

Phát hiện mới này xuất hiện sau một vụ rò rỉ được cho là vào tháng 5. Theo thông tin, Elite 3 sẽ được trang bị "Wi-Fi 6, Bluetooth, jack 3.5mm, D-pad có thể thay thế, các paddle, hai bánh cuộn và khóa cò" cùng với "nút ghép đôi mới cho phép chuyển đổi giữa chế độ cục bộ và đám mây để giảm độ trễ."

Sau khi hình ảnh về tay cầm Xbox Elite Series 3 bị rò rỉ, game thủ đã biết thêm chi tiết về phụ kiện này. Nguyên mẫu được cho là bao gồm một màn hình LCD nằm cạnh nút ghép nối. Hai bánh xe cuộn cũng xuất hiện, nhưng chưa rõ liệu Microsoft có tích hợp công nghệ TMR vào cần điều khiển hay không.

Một số thay đổi về thiết kế trên phiên bản tay cầm mới.

Microsoft không thay đổi đáng kể thiết kế của các thiết bị chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, hai bánh xe cuộn kép ở phía dưới, chi tiết đã bị rò rỉ từ một cơ quan quản lý của Brazil hồi tháng 5, vẫn còn hiện diện.

Chức năng của các nút điều khiển này vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chúng có thể hữu ích trong các trò chơi mô phỏng lái máy bay hoặc giúp điều chỉnh âm lượng dễ dàng hơn.

Điều đáng ngạc nhiên không kém là màn hình LCD ở phía trên tay cầm Xbox, bên cạnh nút ghép nối. Với việc Elite Series 3 dự kiến ​​sẽ kết nối với nhiều nguồn hơn, màn hình này sẽ hỗ trợ việc ghép nối. Có tin đồn rằng nó sử dụng sóng Wi-Fi để giao tiếp với các máy chủ chơi game đám mây.

Một cải tiến đáng chú ý khác là việc chuyển sang sử dụng pin sạc có thể tháo rời. Ssuberlex đã giới thiệu ngăn chứa pin và xác nhận dung lượng 1.528 mAh. Với dung lượng cao hơn 2.050 mAh, phiên bản tiền nhiệm có thể mang lại thời gian sử dụng lâu hơn. Tuy nhiên, nếu cần thay thế linh kiện này, người dùng phải tháo rời thiết bị.

Sau khi bỏ ra 200 đô la để sở hữu món đồ hiếm này, game thủ vẫn còn do dự chưa muốn tháo rời nó. Cộng đồng Reddit đang đặt câu hỏi liệu nhà sản xuất đã chuyển sang sử dụng cần điều khiển TMR hay hiệu ứng Hall hay chưa.

Hiện tượng trôi cần điều khiển là một vấn đề thường gặp với Series 2. Độ bền là một nhược điểm đối với khách hàng của Amazon , khiến một số người mua lựa chọn các sản phẩm thay thế rẻ hơn từ bên thứ ba.