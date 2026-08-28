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Quân sự - Thế giới

Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành 'hồ Mỹ', Canada phản ứng

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario, nằm giữa Mỹ và Canada, thành "hồ Mỹ".

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ. Hồ Ontario một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada.

Khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump nói rằng ông "đã thông báo cho tất cả những người cần thông báo".

"Chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết. Đây là quyết định chính thức, có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump nói thêm.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã bác bỏ động thái này của Tổng thống Trump, viện dẫn nguồn gốc bản địa của hồ và lưu ý rằng tên gọi này (hồ Ontario) có trước cả Liên bang Canada và Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.

“Người dân Canada cũng biết rằng việc đặt tên cho hiện thực có nghĩa gọi đó là hồ Ontario - từ trước đến nay và mãi mãi về sau”, ông Carney nhấn mạnh.

Thủ hiến Ontario Doug Ford khẳng định trên mạng X rằng: "Đối với người dân Canada và toàn thế giới, đây là hồ Ontario. Bây giờ và mãi mãi về sau".

Theo AP, tên gọi hồ Ontario bắt nguồn từ từ “oniatarí:io” của người bản địa Huron, có nghĩa là “hồ nước lấp lánh”. Tỉnh Ontario, được thành lập năm 1867, lấy tên từ hồ này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ áp thuế 50%, Canada đáp trả từ 8/9

Nguồn video: VTV
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