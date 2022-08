Xe ôtô vỏ mỏng có kém an toàn hơn vỏ dày, cứng?

Phần lớn các hãng xe ôtô Nhật, Hàn tại Việt Nam đều có vỏ xe mỏng hơn các hãng xe của Đức, Mỹ hay các nước Châu Âu. Nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng, xe ôtô vỏ mỏng kém an toàn hơn vỏ dày, điều đó có đúng hay không?

Thực ra, mức độ an toàn của xe còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vỏ xe chỉ là một trong số đó. Cách kiểm chứng bằng việc dùng tay ấn vào vỏ xe và nghe tiếng kêu chỉ là phương pháp mang tính chất ước lượng, phỏng đoán. Để biết chính xác vỏ xe mỏng hay dày thì cần đến thước chuyên dụng, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế của hãng xe đó với mặt bằng chung của phân khúc. Vỏ ôtô mỏng giúp giảm trọng lượng, tiết kiệm nhiên liệu và hấp thụ lực va chạm tốt hơn.

Vỏ ôtô mỏng sẽ giúp giảm trọng lượng, từ đó tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, việc sản xuất vỏ ôtô mỏng thường thấy ở nhiều dòng xe phổ thông, đồng nghĩa với việc giảm chi phí vật liệu, giúp hạ giá bán và tăng tính cạnh tranh với các mẫu xe khác trên thị trường. Song, vỏ ôtô mỏng cũng có nhiều điểm hạn chế như dễ ồn, dễ rung hơn xe vỏ cứng, dày. Còn để khẳng định vỏ ôtô mỏng sẽ kém an toàn hơn vỏ xe dày thì cần xem xét vấn đề về vật liệu tạo ra chúng.

Nhiều người vẫn nghĩ, vỏ xe ôtô cứng sẽ giúp chiếc xe không bị biến dạng nhiều khi va chạm, nhờ đó có thể bảo vệ cho hành khách bên trong xe tốt hơn. Tuy nhiên, toàn bộ lực va chạm sẽ không được hấp thụ, dồn lên người bên trong xe, gây hậu quả nặng nề.

Lớp vỏ khi bị đâm có thể bị biến dạng, vỡ, thụt hẳn vào sát khung xe nhưng nó đã hấp thụ lực va chạm, giảm tác động lên khung xe và người ngồi bên trong. Dù nói là vỏ ôtô mỏng nhưng cũng được các nhà sản xuất tính toán kỹ, vừa đảm bảo an toàn cho người bên trong xe, vừa hạn chế thương vong cho người đi đường nếu bị xe đâm vào.

Xét về mức độ an toàn thì vỏ xe mỏng hay dày không quan trọng bằng khung sườn xe.

Như vậy, vấn đề an toàn còn phụ thuộc vào cấu trúc thân xe, bộ phận bảo vệ người ngồi bên trong tốt nhất là khung sườn chịu lực chứ không phải phần vỏ. Khoang lái xe hơi thời nay được bảo vệ bởi phần khung gia cố cứng hơn nhiều so với trước đây. Ngoài phần khung này, các bộ phận khác ở phía sau và trước xe đều được thiết kế nhằm mục đích hấp thụ lực và được làm bằng vật liệu dễ bị biến dạng hơn.

Phần khung cứng sẽ bảo vệ hành khách bên trong hiệu quả hơn ở các tình huống xe đâm từ bên hông, hoặc bị tai nạn lật xe, lăn nhiều vòng. Cùng với túi khí, dây đai an toàn, khung xe sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ mọi người thay cho phần vỏ, do đó vỏ mỏng hay dày không quyết định hoàn toàn đến mức độ an toàn của xe.

Nếu còn giữ quan điểm vỏ ôtô mỏng là kém an toàn thì bạn hãy thay đổi sớm. Không nên lấy đây là yếu tố quan trọng khi quyết định mua xe. Hãy căn cứ vào nhiều các mặt ưu - khuyết điểm của xe và khả năng tài chính của mình.