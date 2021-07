Hệ thống cảnh báo an toàn ôtô mới giúp lái xe an toàn hơn

Ngày nay có rất nhiều tính năng an toàn khi lái xe, có thể cảnh báo người lái xe khi nguy cơ xảy ra va chạm, nhưng còn khi người lái xe tự gây nguy hiểm cho chính mình thì sao? Để giải quyết vấn đề này, công ty Omnitracs có trụ sở tại Dallas đã phát triển một hệ thống an toàn chủ động có tên gọi SmartSense for Inattentive Driving+ (SID+).

Hệ thống SmartSense for Inattentive Driving+ (SID+) sẽ phát ra cảnh báo mỗi khi lái xe vô tình nhìn xuống màn hình điện thoại hoặc nhắm mắt khi đang hút thuốc thông qua hai camera được tích hợp và gắn trong cabin.

Cụm camera này sẽ cung cấp tầm nhìn bao quát trong toàn bộ cabin của người lái, nó sẽ theo dõi khuôn mặt và mắt của lái xe. Nếu có bất kỳ dấu hiệu buồn ngủ, mất tập trung, sử dụng điện thoại, sử dụng thuốc lá hoặc không thắt dây an toàn, nó sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.

Không chỉ cảnh báo người lái, nó còn truyền tín hiệu này tới một bên thứ ba, ví dụ như cảnh sát giao thông để họ có sự chuẩn bị cho việc sắp xảy ra. Lợi ích của hệ thống này là người lái xe luôn an toàn và những người kiểm soát giao thông có thể nắm bắt tình hình, nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

Theo số liệu thống kê, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra đều có nguyên nhân đến từ sự mất tập trung của người lái. Họ cho biết do áp lực công việc, hoặc thời gian làm việc kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, dẫn đến sự mất tập trung khi lái xe.

Công nghệ SID+ sẽ thực hiện bằng cách sử dụng các thuật toán nâng cao, dựa trên thị giác máy tính. Trong đó thị giác máy tính - Computer Vision là một hệ thống nhằm giúp máy tính có khả năng nhìn và hiểu giống như con người. Quá trình này sẽ chia thành ba giai đoạn nối tiếp nhau tương tự như cách con người nhìn: Mô phỏng mắt (thu nhận); Mô phỏng vỏ não thị giác (xử lý); Mô phỏng phần còn lại của bộ não (phân tích).

Hệ thống SID+ của Omnitracs dành cho lái xe thiếu sự tập trung sẽ bắt đầu bán ra từ mùa hè này.

Nó cũng tích hợp hệ thống hồng ngoại để có thể cảnh báo lái xe trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo như vào hầm hoặc trời tối, hoặc thậm chí nếu người lái đang đeo kính râm.

Hệ thống này phục vụ chủ yếu cho các công ty vận tải đường bộ, nhưng công nghệ này cũng có thể hữu ích cho bất kỳ tài xế nào quan tâm đến việc bỏ một số thói quen xấu khi lái xe. Hệ thống SID+ của Omnitracs dành cho lái xe thiếu sự tập trung sẽ bắt đầu bán ra từ mùa hè này.