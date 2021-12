Honda là thương hiệu xe an toàn nhất tại Đông Nam Á

Nhân dịp kỷ niệm sự kiện 10 năm thành lập, chương trình đánh giá xe mới tại Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã tổng kết và ghi nhận những thành tựu về mặt an toàn của các nhà sản xuất ôtô trong suốt thập kỷ qua.

Theo đó, Honda tại Đông Nam Á được vinh danh là thương hiệu xe an toàn nhất tại ASEAN khi giành được tổng cộng 6 giải thưởng lớn. Trong số đó, đáng chú ý là giải về khả năng bảo vệ trẻ em trong xe tốt nhất đối với va chạm phía trước trong giai đoạn 2017-2020 dành cho Honda Accord, giải thưởng về công nghệ an toàn đối với Honda Civic (cho phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện xe máy).

Honda vừa đạt được nhiều giải thưởng an toàn nhất tại khu vực trong 10 năm qua.

Bên cạnh đó, Honda cũng là hãng có nhiều mẫu xe ôtô đạt đánh giá an toàn 5 sao nhất (đối với khả năng bảo vệ người lớn) trong giai đoạn 2012- 2016. Riêng Honda City và Civic đạt giải thưởng xuất sắc do liên tục đạt an toàn 5 sao trong nhiều năm. Ngoài ra, Honda cũng nhận được giải thưởng ‘Người bạn đường tốt nhất’.

Xếp sau Honda chính là hãng xe đối thủ Toyota với 4 giải thưởng. Trong số đó, đáng chú ý là giải về khả năng bảo vệ người lớn tốt nhất trong giai đoạn 2017-2020 cho Toyota C-HR và hỗ trợ an toàn tốt nhất năm 2019 cho Toyota Majesty/Granvia. Hơn nữa, hãng cũng có nhiều mẫu xe đạt an toàn 5 sao nhất cả trong giai đoạn 2017-2020 và tổng thể.

Honda City và Civic đạt giải thưởng xuất sắc do liên tục đạt an toàn 5 sao trong nhiều năm.

Đối với các mẫu xe thuộc thương hiệu khác, Nissan Teana nhận giải về khả năng bảo vệ trẻ em trong va chạm phía trước và bảo vệ người lớn tốt nhất từ năm 2017-2020. Thực tế, Nissan cũng là hãng có nhiều mẫu xe đạt an toàn 5 sao nhất (đối với khả năng bảo vệ trẻ em) từ năm 2012-2016.