Geely Coolray sắp về Việt Nam, nhập nguyên chiếc từ Malaysia

Trong vòng 2 năm trở lại đây, các thương hiệu tô Trung Quốc đã liên tục ra mắt thị trường Việt Nam như Wuling, Haima, BYD, GAC, Lynk & Co hay Hồng Kỳ. Trong thời gian tới, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón nhận thêm một thương hiệu xe Trung Quốc nữa, đó là Geely. Điều này đã được hé lộ trên fanpage chính thức của Geely tại Việt Nam. Tương tự Lynk & Co và Volvo, xe Geely cũng sẽ do Tasco Auto phân phối chính hãng tại Việt Nam. Điều này không có gì lạ vì đây đều là 3 thương hiệu thuộc tập đoàn ôtô Geely. Tasco Auto hiện sở hữu hệ thống phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam. Ngoài Lynk & Co và Geely, công ty này còn phân phối xe cho nhiều thương hiệu khác như Toyota và Ford. Đặc biệt, Geely và Tasco Auto còn lên kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô ở Việt Nam. Nhà máy này sẽ được khởi công tại KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, vào nửa đầu năm sau. Nhà máy có công suất thiết kế 75.000 xe/năm trong giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 168 triệu USD. Không chỉ phục vụ khách hàng Việt Nam, nhà máy còn xuất khẩu ôtô sang các thị trường nước ngoài. Hiện Geely chưa công bố những mẫu xe sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới. Chỉ biết chắc rằng một trong những mẫu xe đầu tiên mà Geely sẽ bán ở Việt Nam là Coolray. Geely Coolray 2025 mới vốn được biết đến dưới cái tên khác là Proton X50 ở thị trường Malaysia. Trước đó, vào ngày 16/12/2024, ông Jerry Gan, CEO của Geely, đã hé lộ việc xuất khẩu lô xe Coolray sản xuất tại Malaysia sang Việt Nam. Lô xe này bao gồm 200 chiếc Geely Coolray tay lái thuận (bên trái). Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, Geely Coolray sắp về Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.330 x 1.800 x 1.609 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Kia Seltos ở Việt Nam. Phiên bản nâng cấp của Geely Coolray đã chính thức ra mắt thị trường Philippines vào hồi tháng 9/2024. Ở phiên bản mới, xe được thiết kế theo phong cách thể thao và sắc sảo. Xe được trang bị cụm đèn pha LED Matrix thanh mảnh hơn trước và hốc gió trung tâm rộng hơn. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim Tomahawk 18 inch, cửa cốp và đèn hậu mới. Bên trong xe, Geely Coolray tại thị trường Philippines được nâng cấp mạnh hơn với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, nối liền với màn hình cảm ứng tâm 12,3 inch. Đây cũng là mẫu xe Geely đầu tiên hỗ trợ kết nối Apple CarPlay tiêu chuẩn nhưng vẫn chưa có Android Auto. Trang bị an toàn của xe gồm có camera 540 độ, 6 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động (song song/vuông góc) và cảnh báo áp suất lốp. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Geely Coolray tại thị trường Philippines là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước ở mọi phiên bản. Giá bán của Geely Coolray tại Việt Nam hiện vẫn còn là bí ẩn. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ B - Geely Coolray 2025.

