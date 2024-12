Dongfeng Box lộ giá bán tại Việt Nam, rẻ hơn BYD Dolphin?

Theo kế hoạch do Dongfeng (Đông Phong) công bố ban đầu, trong tháng 11/2024, hãng sẽ chính thức giới thiệu 4 mẫu xe ở thị trường Việt Nam, bao gồm Huge, Mage, E70 và Dongfeng Box 2025 mới. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, thời điểm ra mắt của những mẫu xe này ở Việt Nam đã bị lùi lại. Trong hội nghị khách hàng mới đây, Dongfeng đã bất ngờ hé lộ giá xe Dongfeng Box 2025. Theo đó, Dongfeng Box tại Việt Nam sẽ có giá khởi điểm 550 triệu đồng. Nếu giá bán này là chính xác, xe sẽ rẻ hơn đối thủ cùng phân khúc là BYD Dolphin (659 triệu) nhưng đắt hơn Wuling Bingo (349 - 569 triệu đồng). Được biết đến dưới cái tên Nammi 01 ở thị trường Trung Quốc, Dongfeng Box chạy điện ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ Quantum Architecture No. 3. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.030 x 1.810 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.660 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 135 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,1 m. Với kích thước này, mẫu xe nhà Dongfeng sẽ được định vị trong phân khúc ô tô điện hạng B. Bên ngoài, Dongfeng Box mang trên mình thiết kế hatchback 5 cửa và bị đánh giá là trông khá giống với ô tô điện Smart #1 của hãng Mercedes-Benz. Xe được thiết kế bo tròn và mềm mại, tạo cảm giác dễ thương. Cụ thể hơn, Dongfeng Box được trang bị cụm đèn pha/đèn hậu hình nhỏ gọn, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, hốc gió trung tâm rộng trên cản trước, tay nắm cửa ẩn, vành hợp kim, cánh gió mui và hàng loạt chi tiết mạ crôm. Bên trong mẫu ô tô điện Trung Quốc này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Tại đây, xe sở hữu vô lăng 2 chấu vát 2 đầu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch. Đặt nổi trên mặt táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, được dùng để chỉnh phần lớn các tính năng trên xe. Hai ghế trước của xe có thể ngả phẳng về phía sau để người dùng nghỉ ngơi. Khoang hành lý có thể tích 326 lít tiêu chuẩn hoặc 945 lít nếu gập ghế sau. Hiện trang bị cụ thể của Dongfeng Box ở thị trường Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe được trang bị ghế lái chỉnh điện, ghế sưởi/làm mát, điều hòa tự động, kết nối Bluetooth, đèn viền nội thất 32 màu, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Tại Việt Nam, mẫu ô tô điện Trung Quốc này dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Mô-tơ điện sẽ kết hợp với 2 loại pin với dung lượng 31,4 kWh và 42,3 kWh. Hai loại pin này mang đến quãng đường di chuyển tương ứng 330 km và 430 km sau một lần sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Cũng theo hé lộ của Dongfeng trong hội nghị khách hàng ở Việt Nam, Box sẽ được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS. Các tính năng này có thể bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, nhận biết biển báo giao thông và hỗ trợ đỗ xe. Xe Dongfeng tại Việt Nam sẽ được phân phối thông qua Carvivu - công ty chuyên nhập khẩu ô tô Trung Quốc. Đây cũng là nhà phân phối chính hãng của xe Haima ở Việt Nam. Dongfeng vốn không phải là thương hiệu xa lạ ở thị trường Việt Nam. Thậm chí, Dongfeng còn được mệnh danh là "ông trùm xe tải" ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở mảng ô tô du lịch, Dongfeng đã từng tham gia vào năm 2021 với mẫu xe Evo nhưng không thành công vì giá cao và phải lặng lẽ rời thị trường Việt Nam sau đó. Video: Giới thiệu xe hatchback điện Dongfeng Box EV 2025.

