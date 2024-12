TMT Motors "ế chổng vó" tiếp tục mang ôtô diện về Việt Nam

Trong 3 mẫu xe điện TMT đưa về Việt Nam, Baojun E100 là mẫu xe điện hai chỗ ngồi nhỏ gọn, ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 7/2017. với mục tiêu dần thay thế xe hai bánh gắn máy. Được định vị trong phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ, Baojun E100 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.488 x 1.506 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 1.600 mm. Như vậy, sau khi ra mắt, Baojun E100 sẽ là mẫu ôtô nhỏ nhất tại thị trường Việt Nam. Baojun E100 được trang bị mô-tơ điện mạnh 39 mã lực và 110 Nm, xe có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Pin của mẫu ôtô điện này là loại lithium-ion với dung lượng 14,9 kWh, giúp xe di chuyển được 200 km sau một lần sạc pin. TMT Motors cho biết mẫu xe điện này sẽ được bán với mức giá dự kiến dưới 150 triệu đồng. Trong khi đó, Baojun Yep là mẫu CUV thuần điện ngang cỡ VinFast VF3. Mẫu xe này sở hữu thiết kế vuông vắn, khá giống với mẫu SUV Suzuki Jimny. Gầm xe cao, vòm chắn bùn mở rộng, cản trước hầm hố và có giá nóc chính là những chi tiết tạo nên phong cách off-road của mẫu xe này. Công nghệ LED được dùng cho cả cụm đèn pha và đèn hậu. Baojun Yep được trang bị một mô tơ điện nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Đi kèm với đó là cụm pin LFP có dung lượng 28,1 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 300 km sau khi sạc đầy. Baojun Yep có mức giá dự kiến khoảng 300 triệu đồng. Cuối cùng, Baojun Yep Plus chạy điện có kiểu dáng giống với Yep nhưng là phiên bản 5 cửa. Xe được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Pin của xe có dung lượng 41,9 kWh cho đến quãng đường di chuyển tối đa khoảng 400 km. Dự kiến Baojun Yep Plus được phân phối với 2 phiên bản, giá bán từ 409 – 449 triệu đồng tại Việt Nam Video: Xem chi tiết xe điện Baojun Yep Plus của Trung Quốc.

Trong 3 mẫu xe điện TMT đưa về Việt Nam, Baojun E100 là mẫu xe điện hai chỗ ngồi nhỏ gọn, ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 7/2017. với mục tiêu dần thay thế xe hai bánh gắn máy. Được định vị trong phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ, Baojun E100 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.488 x 1.506 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 1.600 mm. Như vậy, sau khi ra mắt, Baojun E100 sẽ là mẫu ôtô nhỏ nhất tại thị trường Việt Nam. Baojun E100 được trang bị mô-tơ điện mạnh 39 mã lực và 110 Nm, xe có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Pin của mẫu ôtô điện này là loại lithium-ion với dung lượng 14,9 kWh, giúp xe di chuyển được 200 km sau một lần sạc pin. TMT Motors cho biết mẫu xe điện này sẽ được bán với mức giá dự kiến dưới 150 triệu đồng. Trong khi đó, Baojun Yep là mẫu CUV thuần điện ngang cỡ VinFast VF3. Mẫu xe này sở hữu thiết kế vuông vắn, khá giống với mẫu SUV Suzuki Jimny. Gầm xe cao, vòm chắn bùn mở rộng, cản trước hầm hố và có giá nóc chính là những chi tiết tạo nên phong cách off-road của mẫu xe này. Công nghệ LED được dùng cho cả cụm đèn pha và đèn hậu. Baojun Yep được trang bị một mô tơ điện nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Đi kèm với đó là cụm pin LFP có dung lượng 28,1 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 300 km sau khi sạc đầy. Baojun Yep có mức giá dự kiến khoảng 300 triệu đồng. Cuối cùng, Baojun Yep Plus chạy điện có kiểu dáng giống với Yep nhưng là phiên bản 5 cửa. Xe được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Pin của xe có dung lượng 41,9 kWh cho đến quãng đường di chuyển tối đa khoảng 400 km. Dự kiến Baojun Yep Plus được phân phối với 2 phiên bản, giá bán từ 409 – 449 triệu đồng tại Việt Nam Video: Xem chi tiết xe điện Baojun Yep Plus của Trung Quốc.