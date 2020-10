Xe ôtô nhập và lắp ráp “đua” phí trước bạ tới 100% để hút khách

Giảm 50% lệ phí trước bạ xe lắp ráp, liều thuốc vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi bỏ tiền mua sản phẩm xe hơi, người tiêu dùng tiếp tục phải trả hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho phí trước bạ. Chính vì vậy khi chính phủ thông qua việc giảm phí trước bạ ôtô lắp ráp trong nước tới 50%, người tiêu dùng Việt Nam đã cởi bỏ được nhiều gánh nặng khi mua xe. Tuy nhiên, vì những tác động của đại dịch, nhiều người vẫn chưa mạnh tay mua sắm ôtô. Mức giảm 50% lệ phí trước bạ là con số không nhiều nhưng cũng không ít, tùy thuộc vào giá trị của từng dòng xe. Nếu xét chi phí đăng ký trước bạ tại TP.HCM, Kia Morning 1.2L giảm 50% phí trước bạ chỉ giúp chủ xe tiết kiệm được 15 triệu đồng, còn Mercedes-Benz S450L Luxury giảm 50% phí trước bạ có thể giúp người mua tiết kiệm được đến gần 250 triệu đồng.

Tính riêng trong khối VAMA, doanh số tổng sau 3 quý chỉ đặt 172.537 xe, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019 (219.238 xe).

Đối với các dòng xe thông dụng dưới 1 tỷ đồng khác, 50% lệ phí trước bạ tương đương 50 triệu đồng trở xuống không phải là một con số đủ lớn để một số khách hàng chốt cọc và chi thêm 1 tỷ để mua xe.

Đó là lý do mà doanh số ôtô 3 quý đầu năm chưa gây ấn tượng dù nhận được nhiều ưu đãi. Tính riêng trong khối VAMA, doanh số tổng sau 3 quý chỉ đặt 172.537 xe, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019 (219.238 xe). Hyundai cũng giảm 13% doanh số khi chỉ bán được 49.200 xe sau 3 quý 2020 (so với 55.473 xe của năm 2019).

Do đó, khi chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2020, một số hãng đã ưu đãi thêm để thúc đẩy quyết định mua xe của người dùng.

Xe nhập khẩu mạnh tay tặng 100% trước bạ

Nghị định 70/2020/NĐ-CP chính thức được áp dụng với nội dung giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước từ nay đến hết năm 2020. Điều này khiến các xe lắp ráp có ưu thế quá lớn so với xe nhập. Trong số 19 thương hiệu ôtô nhập khẩu, chỉ có Peugeot và Mercedes-Benz được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ mà Chính phủ vừa ban hành (ở mảng xe lắp ráp).

Không để doanh số thua sút, nhiều hãng xe nhập khác đã tặng 50% trước bạ hoặc thậm chí là mạnh tay tặng 100% trước bạ để thu hút khách hàng.

Trong tháng 7/2020, Suzuki đã hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng đối với mẫu xe Ertiga. Ngoài ra, Suzuki cũng cam kết hỗ trợ khách hàng toàn bộ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất trong vòng 1 năm. Gói hỗ trợ tương đương 40 triệu đồng.

Trong tháng 7/2020, Suzuki đã hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng đối với mẫu xe Ertiga nhập khẩu.

Audi thông báo hỗ trợ 50% phí đăng ký trước bạ cho 2 dòng xe Audi A4 và Audi Q5, bằng cách khấu trừ trực tiếp vào giá xe. Mức giá ưu đãi này dành cho tất cả các khách hàng đặt và thanh toán toàn bộ giá trị xe Audi A4 và Q5 mới từ 14/7 tới 31/12/2020. Như vậy, nếu được hỗ trợ 50% phí trước bạ người mua xe tiết kiệm khoảng 85 triệu đồng khi mua Audi A4 và khoảng 125 triệu đồng với Audi Q5

Volkswagen Việt Nam đã công bố chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ đối với hai phiên bản Luxury của dòng xe SUV 7 chỗ Tiguan Allspace trong tháng 7.

Hồi tháng 7/2020, Volkswagen Việt Nam đã công bố chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ đối với hai phiên bản Luxury của dòng xe SUV 7 chỗ Tiguan Allspace, với giá trị lên đến 90 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này chưa đủ mạnh nên hãng xe Đức đã mạnh tay hơn khi hỗ trợ đến 100% phí trước bạ trong tháng 10.

VW Passat BlueMotion High hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Khách hàng mua xe thương hiệu Volkswagen trong tháng 10/2020 sẽ nhận được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, chương trình dành cho tất cả các dòng xe VW tại Việt Nam. VW Passat BlueMotion High hỗ trợ 100% phí trước bạ đến hơn 177 triệu đồng. VW Tiguan Allspace phiên bản Luxury hỗ trợ phí trước bạ 120 triệu đồng và phiên bản Luxury S hỗ trợ phí trước bạ 130 triệu đồng. Polo Hatchback hỗ trợ phí trước bạ tương đương 11 triệu đồng.

Kể từ tháng 10/2020, THACO thực hiện chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ. Chương trình có hiệu lực từ đây đến hết năm 2020, trong đó khách hàng sẽ được tặng 100% phí trước bạ khi mua xe BMW. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 375 triệu đồng.

Từ đây đến hết năm 2020, trong đó khách hàng sẽ được tặng 100% phí trước bạ khi mua xe BMW.

Những mẫu xe nằm trong chương trình ưu đãi bao gồm BMW 218i Gran Tourer 7 chỗ, BMW 5 Series và BMW 7 Series, BMW X1, BMW X2 và BMW X6.

Xe lắp ráp tặng trọn 100% phí trước bạ

Các xe lắp ráp vốn được chính phủ hỗ trợ 50% phí trước bạ, nay quyết định tặng trọn 100% phí trước bạ để gia tăng ưu thế sẵn có, thúc đẩy quyết định mua xe của người dùng.

Tất cả khách hàng mua xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 từ ngày 4/6/2020 đến hết năm 2020 sẽ được VinFast hỗ trợ toàn bộ khoản phí trước bạ.

VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 từ ngày 4/6/2020 đến hết năm 2020 sẽ được VinFast hỗ trợ toàn bộ khoản phí trước bạ.

Hiện tại, VinFast Lux A2.0 có giá 1,129 tỷ đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và cao nhất là Lux SA2.0 bản Cao cấp có giá 1,864 tỷ đồng. Như vậy, với mức lệ phí trước bạ 10-12% đang áp dụng tại các tỉnh, thành phố, khách hàng mua xe VinFast từ ngày 4/6/2020 đến hết năm có thể tiết kiệm đến hơn 223 triệu đồng chi phí lăn bánh. Mức ưu đãi này được hãng xe Việt trừ trực tiếp vào giá xe. Honda chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ ngày 12/10/2020 đến 31/12/2020 dành cho khách hàng mua CR-V và hoàn thành thủ tục thanh toán trong thời gian này. Điều này đồng nghĩa với việc khách mua Honda CR-V trong thời gian từ nay đến hết năm 2020 sẽ được giảm tới 100% phí trước bạ. Khách hàng chỉ chi trả một số phí nhỏ để ra biển, bảo hiểm, cầu đường... để lăn bánh. Mức giảm vào khoảng 60-70 triệu.

Nhờ vào chính sách ưu đãi trên mà doanh số của nhiều hãng đã có sự cải thiện đáng kể.

Nhờ vào chính sách ưu đãi trên mà doanh số của nhiều hãng đã có sự cải thiện đáng kể. Dễ thấy nhất là 2 dòng VinFast Lux A và Lux SA tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn, đẩy doanh số lên cao hơn. Thậm chí tháng vừa rồi, VinFast chiếm cả 3 vị trí trong top 20 (Lux A 804 chiếc, Lux SA 1307 chiếc và Fadil 1515 chiếc). Honda CR-V hứa hẹn cũng sẽ đạt doanh số ấn tượng vào 3 tháng cuối năm với chính sách này.

Thời điểm "vàng" để mua xe

Hỗ trợ phí trước bạ từ nhà nước, chính sách kích cầu sau Covid, chính sách đẩy doanh số cuối năm của hãng xe...khiến cho 3 tháng cuối năm 2020 là thời gian tuyệt vời để mua xe.

Thời điểm này, các mẫu xe "hot" nhất và mới nhất đã ra mắt gần hết. Có thể điểm danh một số dòng như: Honda CR-V, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Kia Sorento, Ford EcoSport, Mercedes-Benz GLB... Chỉ còn Honda City và Nissan Sunny mới cũng hứa hẹn sẽ ra mắt cuối năm nay.

Qúy IV 2020 là thời gian các hãng sẽ dốc toàn lực khuyến mãi để kéo doanh số cuối năm. Nên ngoài các ưu đãi phí trước bạ, người mua còn được hưởng lợi bởi các chương trình khuyến mãi cận Tết và ưu đãi đặc biệt từ đại lý.

Theo nhận định của nhiều người, đây có thể là thời điểm thích hợp để lựa chọn mẫu xe vừa ý với giá hợp lý. Nên nếu đang nhắm đến mẫu xe nào, các bác hãy nhanh chóng "chốt sổ". Vì "thời điểm vàng" thường không kéo dài và sẽ rất đáng tiếc nếu bỏ qua.