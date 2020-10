McLaren Senna LM cực hiếm, hơn 38 tỷ dạo phố tại Hồng Kông

Siêu xe McLaren Senna phiên bản giới hạn sản xuất chỉ 500 chiếc, tuy nhiên, hãng siêu xe Anh quốc còn sản xuất ra các phiên bản khác nhau của mẫu xe này như McLaren Senna GTR chạy trong đường đua hay McLaren Senna Lemans hoàn toàn hợp pháp lưu thông trên đường phố và có đúng 20 xe được ra đời trên toàn thế giới. Trong đó, một chiếc McLaren Senna LM đã bị bắt gặp dạo phố tại Hồng Kông. Nhiều khả năng đây là chiếc siêu xe triệu đô McLaren Senna LM nguyên mẫu, dùng để đem đi thế giới trưng bày và đã xuất hiện tại Hồng Kông vào tháng 3 đầu năm nay. Các đại gia Hồng Kông hiện cũng đã sở hữu ít nhất 1 trong tổng số 20 xe McLaren Senna LM sản xuất trên thế giới. Hiện không rõ siêu xe này có giá lăn bánh tại Hồng Kông là bao nhiêu, chỉ biết rằng, mức giá xe McLaren Senna LeMans chưa thuế khi về đến đây đã là 13 triệu đô la HKD, tương đương hơn 38 tỷ đồng. Những chiếc McLaren Senna LM thực chất là phiên bản đặc biệt hơn của McLaren Senna, hay là bản hợp pháp chạy trên đường phố của McLaren Senna GTR. Một số điểm nhấn bên ngoài của siêu xe McLaren Senna phiên bản LeMans bao gồm ký hiệu LM bên hông cánh gió đuôi bằng carbon khổng lồ hay bên hông sườn xe như dấu hiệu nhận biết so với McLaren Senna tiêu chuẩn và McLaren Senna GTR. Ngoài ra còn phải kể đến xe có nhiều chi tiết thiết kế khác biệt từ đèn pha, cản va trước/sau, ốp sườn, mâm hay hốc gió trên vòm bánh xe. Những chiếc siêu xe triệu đô đắt đỏ McLaren Senna LM ban đầu do bộ phận MSO tạo ra với khoảng 7 chiếc có màu cam sáng và phần còn lại sơn màu xám than, tuy nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể can thiệp vào bộ áo của xe. McLaren Senna LM còn sở hữu bộ mâm 5 chấu đơn siêu nhẹ với thiết kế giống các mẫu xe đua ở giải đua LeMans của Pháp hay trên mẫu xe huyền thoại của hãng là McLaren F1 GTR. Các ghế ngồi của xe McLaren Senna LeMans nguyên mẫu được bọc da Alcantara màu cam cùng với khung ghế bằng sợi carbon. Một tấm huy hiệu để cho biết đây là phiên bản McLaren Senna LeMans chỉ sản xuất 20 xe trên toàn thế giới. Siêu phẩm McLaren Senna LeMans vẫn sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép tương tự như bản tiêu chuẩn hay McLaren 720S. Tuy nhiên, khối động cơ này khi lắp trên McLaren Senna LM có công suất lên đến 814 mã lực, cao hơn 25 mã lực so với McLaren Senna tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của xe là 800 Nm. McLaren Senna LM có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,8 giây. Các ống xả của McLaren Senna phiên bản LeMans đều được mạ vàng 24k. Video: Vén màn siêu xe McLaren Senna LM phiên bản giới hạn.

