Ra mắt Honda NX190 2025 "giá mềm" cho dân mới tập chơi

Thương hiệu xe máy Nhật Bản đã chính thức ra mắt mẫu môtô thể thao phượt Honda NX190 2025 mới, đánh dấu bước tiến đáng kể của nhà sản xuất này trong phân khúc xe phân khối nhỏ với động cơ 190cc. Honda NX190 2025 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc kiểu xe thể thao phượt của hãng Honda, tạo nên sự khác biệt so với những mẫu xe phân khối lớn như NX400 hay NX500 đang được ưa chuộng hiện nay. Thiết kế của xe môtô Honda NX190 2025 mang đậm dấu ấn kế thừa từ thế hệ trước, thể hiện qua đèn pha đơn và yên ngồi đôi hai tầng. Phần tay lái tích hợp bộ phận bảo vệ tay, làm tăng tính tiện dụng và rất phù hợp cho những chuyến phiêu lưu. Với những đặc điểm này, NX190 2025 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê khám phá. Honda NX190 2025 sử dụng khối động cơ đơn xi-lanh, SOHC, dung tích 184cc, làm mát bằng không khí, mang đến công suất tối đa 17 mã lực và mô-men xoắn cực đại 16,1Nm. Đi kèm với đó là hệ thống truyền động 5 cấp đảm bảo khả năng vận hành mượt mà và mạnh mẽ trên mọi cung đường. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, màn hình hiển thị kỹ thuật số hiện đại, phanh đĩa trước và sau, cùng hệ thống phanh ABS an toàn. Hệ thống treo trước kiểu đảo chiều Upside Down và kích thước nhỏ gọn giúp cho NX190 vận hành linh hoạt, dễ dàng điều khiển và mang lại cảm giác nhanh nhẹn cho người lái. Mức giá xe Honda NX190 2025 chưa được công bố chính thức, nhưng đây là lần đầu tiên mẫu xe này được giới thiệu tại thị trường Nam Mỹ. Trong thời gian tới, nó có thể sẽ mở rộng sang các thị trường khác ở châu Á. Video: Giới thiệu Honda NX190 2025 "giá mềm" cho dân mới tập.

