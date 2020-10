Xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng mạnh

Lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam thấp hơn so với năm ngoái chủ yếu do tác động của dịch Covid-19 đến ngành công nghiệp xe hơi trong những tháng đầu năm khiến các giai đoạn sản xuất bị đình trệ.

Biểu đồ: Thống kế lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại trong 9 tháng năm 2019 và 9 tháng năm 2020

Theo báo cáo doanh số từ VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô Việt trong tháng 09/2020 đạt 27.252 xe, tăng 32% so với trước và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 9.426 xe, tăng 41% so với tháng trước và sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 17.826 xe, tăng 28% so với tháng trước.

Dễ thấy, thị trường ôtô nhập khẩu Việt tháng 09/2020 không thiếu nguồn cung bởi lượng xe nhập vào hiện vẫn cao hơn lượng xe tiêu thụ trong nước. Mặc dù 2 mẫu xe bán chạy Honda CRV và Mitsubishi Xpander bản AT đã chuyển sang lắp ráp trong nước nhưng "tân binh" Toyota Corolla Cross cũng đã bù đắp được phần nào chỗ trống xe nhập khẩu khi đạt được thành tựu đáng nể với 1.154 xe bán ra trong tháng 09/2020.