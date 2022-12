VinFast VF8 chỉ còn hơn 800 triệu khi dùng voucher 200 triệu đồng

Vào ngày 24/12/2022, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VinFast đã chính thức công bố áp dụng hình thức thanh toán bằng voucher Vinhomes cho khách hàng mua xe VF8. Theo VinFast, hãng đang sản xuất và bàn giao xe VF8 theo đúng số thứ tự đơn đặt hàng của khách. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, một số khách hàng có số thứ tự đặt cọc sớm hiện chưa sẵn sàng để nhận xe. Điều này dẫn tới việc tồn lại một lượng xe VinFast VF8 tại Việt Nam đã sản xuất xong nhưng chưa thể bàn giao cho đúng khách hàng.

Để hỗ trợ các khách hàng có số thứ tự đặt cọc sau đổi phiên bản, đổi màu sắc và nhận xe trước Tết, VinFast quyết định triển khai chính sách áp dụng voucher Vinhomes thanh toán xe VF8. Chính sách chỉ áp dụng đối với các xe tồn kho có sẵn và thanh toán đủ tiền xuất hóa đơn từ ngày 24 - 31/12/2022. Chính sách này không áp dụng cho các trường hợp ký hợp đồng chờ chọn màu, chọn phiên bản.

Giá niêm yết của VinFast VF8 bản Eco là 1.057.100.000 đồng trong khi con số tương ứng của bản Plus là 1.237.500.000 đồng.

Cụ thể hơn, từ nay đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi hết lô xe tồn (tùy điều kiện nào đến trước), khách hàng có thể sử dụng voucher Vinhomes 200 triệu đồng để mua VinFast VF8 bản Eco và Plus. Giá niêm yết của VinFast VF8 bản Eco là 1.057.100.000 đồng trong khi con số tương ứng của bản Plus là 1.237.500.000 đồng. Đây chính là mức giá dành cho VinFast VF8 Eco và Plus không kèm pin trong giai đoạn đầu.

Với khách hàng tiên phong được tặng voucher 150 triệu đồng, giá xe trả thẳng sẽ là 907.100.000 đồng cho bản Eco và 1.087.500.000 với bản Plus. Áp thêm voucher Vinhomes 200 triệu đồng, giá xe trả thẳng mà khách hàng phải thanh toán là 707.100.000 đồng với bản Eco và 887.500.000 với bản Plus.

Bảng ước tính giá lăn bánh của VinFast VF8 sau khi áp voucher Vinhomes 200 triệu đồng (đơn vị: đồng).

Cộng thêm tiền mua voucher khoảng 120 - 140 triệu đồng, khách hàng chỉ cần chi số tiền khoảng 850 - 870 triệu đồng để VinFast VF8 Eco sẵn sàng lăn bánh. Giá lăn bánh tương ứng của bản Plus rơi vào khoảng 1,03 - 1,05 tỷ đồng. Có thể nói, nếu mua xe vào dịp này, khách hàng sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Theo một số nguồn tin, những chiếc VinFast VF8 được áp voucher Vinhomes 200 triệu đồng chủ yếu là màu Đen và Đỏ. Ngoài ra, những chiếc xe này cũng chủ yếu là phiên bản Eco. Nói cách khác, khách hàng mua xe sẽ không có nhiều màu sắc và phiên bản để lựa chọn.

Hiện chưa rõ với những chiếc VinFast VF8 này, người mua có được áp dụng chính sách thuê pin dành cho khách hàng tiên phong hay không. Theo chính sách thuê pin dành cho khách hàng tiên phong, người mua VinFast VF8 sẽ được chọn 1 trong 2 gói là linh hoạt và cố định. Với gói linh hoạt, chi phí thuê pin là 990.000 đồng/tháng, nếu đi quá số km thì trả thêm 1.980 đồng/km.

Gói thuê pin cố định dành cho khách hàng tiên phong có chi phí là 2.189.000 đồng/tháng, không giới hạn số km. Trong khi đó, khách hàng đặt mua xe từ ngày 26/10/2022 chỉ có thể chọn gói thuê pin cố định với chi phí 4.950.000 đồng/tháng. Giá thuê pin sẽ được cố định suốt đời.