"Soi" cận cảnh Toyota Camry 2025 từ 1,22 tỷ đồng tại Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Camry ở thị trường Việt Nam. Đúng như tin đồn từ trước đó, Toyota Camry 2025 tại Việt Nam đã bị cắt bớt phiên bản máy xăng và thêm phiên bản hybrid. Thiết kế của mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 dành cho Việt Nam không gây bất ngờ vì giống với xe đang bán tại các thị trường như Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Úc. Xe được áp dụng phong cách thiết kế mới giàu cảm xúc, trẻ trung và thể thao hơn. Khu vực đầu xe của mẫu sedan hạng D này lấy cảm hứng từ hình ảnh "Cá mập đầu búa" với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mở rộng sang hai bên, cụm đèn pha LED sắc sảo và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Ngoài ra, Toyota Camry 2025 còn có các đường dập nổi trên thân xe hội tụ về phía sau, hòa nhập với thiết kế mới của cụm đèn hậu, tạo hình chiếc đuôi của cá mập đầu búa. Bên cạnh đó là cột C hạ thấp và cửa sổ mở rộng, kéo dài về phía sau. Toyota Camry 2025 tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA và có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm). Chiều dài cơ sở 2.825 mm. Kích thước này dài hơn 35 mm, thấp hơn 10 mm so với thế hệ trước. Bên trong xe, mẫu sedan hạng D này đã được thổi làn gió mới, mang đến cảm giác cởi mở và cá tính. Khoang lái được thiết kế với phong cách đơn giản và hiện đại. Các chi tiết cánh ngang chạy dọc theo cánh cửa, bao quanh người ngồi trong khi màn hình giải trí được bố trí tạo hình cây đàn guitar. Các trang bị tiêu chuẩn của Toyota Camry 2025 tại Việt Nam gồm có hệ thống đèn LED, vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng/làm mát, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch... Màn hình của xe hiển thị thông tin kính lái HUD, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đi kèm nút bấm điều chỉnh và màn hình LCD. Bệ tì tay hàng ghế sau của xe tích hợp màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng trên xe. Tương tự thế hệ cũ, xe vẫn có hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Bên cạnh đó, xe còn có thêm hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và phanh hỗ trợ đỗ xe mới. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 2025 tại Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L như cũ, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 206 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, 2 phiên bản 2.5 HEV Mid và 2.5 HEV Top được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 100 kW và 202 Nm cùng pin lithium-ion. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của bản 2.5 HEV Top chỉ dừng ở mức 4,2 lít/100 km. Xe có 3 phiên bản, gồm có 2.0 Q, 2.5 HEV Mid và 2.5 HEV Top, đi kèm mức giá xe Toyota Camry 2025 tại Việt Nam dao động từ 1,22 - 1,53 tỷ đồng. Như vậy, bản 2.0 Q không thay đổi giá bán so với trước trong khi bản cao cấp nhất tăng 35 triệu đồng. Toyota Camry 2025 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 5 lựa chọn màu sắc, bao gồm trắng ngọc trai, đen, đỏ, xám ánh kim và xám ánh bạc. Khách hàng mua xe sẽ đực hưởng các chương trình ưu đãi như; Tặng gói gia hạn bảo hành, Ưu đãi khi mua bảo hiểm Toyota, Ưu đãi lãi suất mua xe... Video: Xem chi tiết Toyota Camry 2025 từ 1,22 tỷ đồng tại Việt Nam.

