Top ôtô bán chạy nhất trong 9 tháng đầu năm 2024

Mitsubishi Xpander: 12.956 xe

Sau 9 tháng đầu năm 2024, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam với doanh số đạt 12.956 xe bán ra. Mitsubishi Xpander được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium, Xpander Cross cùng giá bán dao động từ 560 - 698 triệu đồng. Ford Ranger: 11.766 xe

Bám sát phía sau là Ford Ranger với doanh số đạt 11.766 xe sau 9 tháng đầu năm. Hiện nay, Ranger vẫn chiếm thị phần tuyệt đối trong phân khúc bán tải nước ta. Việc chuyển sang lắp ráp trong nước đã giúp Ranger chủ động hơn về nguồn cung. Đây cũng mẫu bán tải duy nhất góp mặt trong Top 10 ôtô bán chạy nhất hàng tháng. Hiện Ford Ranger đang được phân phối tại Việt Nam với 7 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 669 triệu - 1,299 tỷ đồng. Mitsubishi Xforce: 9.963 xe

Dù chỉ mới mở bán tại thị trường Việt từ tháng 3/2024 nhưng Xforce đã ngày càng chứng minh được sức hút của mình khi có doanh số đạt 9.963 xe sau 9 tháng đầu năm 2024. Hiện xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate, đi cùng giá bán dao động từ 599 - 705 triệu đồng. Mazda CX-5: 9.240 xe

Xếp thứ 4 trong top 10 xe bán chạy nhất 9 tháng qua là Mazda CX-5 với doanh số đạt 9.240 xe. Mazda CX-5 hiện được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 749 - 829 triệu đồng. Toyota Vios: 8.812 xe

Doanh số 9 tháng đầu năm 2024 của Vios đạt 8.812 xe, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023 đã giúp Vios xếp thứ 5 trong top xe bán chạy. Hiện Toyota Vios đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản đi cùng giá bán dao động từ 458 - 545 triệu đồng. Hyundai Accent: 8.200 xe

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, Hyundai đã bàn giao tổng cộng 8.200 chiếc Accent đến tay người tiêu dùng. Hiện Hyundai Accent đang được bán ra với 4 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng. Ford Everest: 7.153 xe

Kết thúc 9 tháng năm 2024, Ford Everest tiếp tục có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất với vị trí số 7, với doanh số đạt 7.153 xe. Hiện Everest đang được phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản, đi cùng giá bán dao động 1,099 - 1,545 tỷ đồng. Toyota Yaris Cross: 6.898 xe

Cộng dồn doanh số 9 tháng qua, Toyota đã bàn giao tổng cộng 6.898 xe Yaris Cross đến tay khách hàng. Doanh số này giúp Toyota Yaris Cross xếp ở vị trí thứ 8 trong top 10 xe bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2024. Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 650 - 765 triệu đồng. Honda City: 6.071 xe

Doanh số tháng 9 đạt kỷ lục với 1.590 xe được bán ra đã giúp Honda City trở lại top xe bán chạy. Kết thúc 9 tháng năm 2024, Honda bàn giao được tổng cộng 6.071 chiếc City. Honda City đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản (G, L và RS) cùng giá dao động từ 559 - 609 triệu đồng. Toyota Veloz Cross: 5.218 xe



Kết thúc 9 tháng năm 2024, Toyota Veloz Cross ghi nhận doanh số đạt 5.218 xe. Hiện Toyota Veloz Cross đang được lắp ráp trong nước với 2 phiên bản, đi cùng giá bán là 638 và 660 triệu đồng. Video: Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 9/2024.

